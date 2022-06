"Podbijają stawkę". Węgry zablokowały szósty pakiet sankcji wobec Rosji

"Opóźnia się zatwierdzenie przez ambasadorów UE 6 pakietu sankcji wobec Rosji. Decyzja miała zapaść po 15.00, ale – jak ustaliłam – Węgry zażądały wykreślenia z czarnej, unijnej listy patriarchy Cyryla. Nie po raz pierwszy Węgry chcą uniemożliwić objęcie go sankcjami" – napisała w środę brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Niedługo później potwierdziła: "Nie ma zgody ambasadorów UE na 6 pakiet sankcji i częściowe embargo na ropę. Węgry zablokowały zatwierdzenie ustaleń ze szczytu i podbijają stawkę. Chodzi nie tylko o Cyryla, ale też wydłużenie do trzech lat możliwości sprzedaży produktów rafineryjnych na inne rynki".

Czego chce Orban?

Unijni przywódcy porozumieli się w nocy z poniedziałku na wtorek w sprawie szóstego pakietu sankcji na Rosję. Ma on objąć m.in. ropę naftową oraz produkty ropopochodne dostarczane z Rosji do państw członkowskich Unii. Ponadto unijnymi sankcjami ma zostać objęta kochanka Władimira Putina Alina Kabajewa i patriarcha moskiewski Cyryl - wynika z projektu dokumentu, opisującego szósty pakiet sankcji na Rosję. Nad szczegółami w sprawie pakietu pracują teraz ambasadorowie krajów UE. Mieli oni przekształcić porozumienie polityczne w tekst prawny, aby szósty pakiet sankcji na Moskwę mógł wejść w życie. W środę nie doszło jednak do finalizacji prac – podaje Reuters.

– Porozumienie jest wstrzymywane, ponieważ Węgry sprzeciwiają się sankcjom nałożonym na patriarchę Cyryla – powiedział agencji unijny dyplomata.

Zełenski zadowolony z decyzji UE. Jak się okazuje przedwcześnie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z zadowoleniem przyjął nowy pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Moskwy, ale skrytykował Wspólnotę za ponad 50-dniową przerwę między piątą a szóstą rundą sankcji.

– Nareszcie mamy konkrety w sprawie szóstego pakietu sankcji UE wobec Rosji za tę wojnę. Pakiet uzgodniono – powiedział na swoim nagraniu wideo zamieszczonym w mediach społecznościowych.

– Ale są już jasne kluczowe składowe pakietu i najważniejsze: jego kierunek. Europejskie kraje zgodziły się na znaczne ograniczenie importu ropy z Rosji. I jestem wdzięczny wszystkim, którzy pracowali nad osiągnięciem tego porozumienia – dodał ukraiński prezydent.

