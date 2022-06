Premier Wielkiej Brytanii wygwizdany podczas obchodów w Londynie

Wydarzenia odbywają się z okazji 70-lecia panowania brytyjskiej monarchy. Głównym punktem było nabożeństwo w katedrze św. Pawła.

Elżbieta II jest najdłużej panującym królem Wielkiej Brytanii w historii (poprzedni rekord – 63 lata, 7 miesięcy i 2 dni – należał do jej prababki Wiktorii) i jednym z najdłużej panujących władców w historii ludzkości. Za 10 dni będzie zajmowała w tej klasyfikacji trzecie miejsce.

Johnson wygwizdany przez Brytyjczyków

Podczas piątkowych obchodów w Londynie nie obyło się bez kontrowersji. Gdy premier kraju Boris Johnson wraz ze swoją żoną Carrie Johnson przyjechał pod stołeczną katedrę anglikańską, to został wygwizdany i wybuczany przez grupę zgromadzonych Brytyjczyków. Natomiast jego zwolennicy próbowali oklaskami przebić krytyków. Jak można usłyszeć na nagraniu "The Times", udostępnionym w serwisie społecznościowym Twitter, bez większego powodzenia.

Zgodnie z doniesieniami mediów, cytowanych przez portal Wyborcza.pl, tłum zachował ciszę, kiedy pod katedrą św. Pawła stawił się lider Partii Pracy Keir Starmer.

Poparcie dla monarchii maleje. Sondaż

Według sondażu YouGov, poparcie dla monarchii na Wyspach Brytyjskich maleje. W ciągu ostatniej dekady obóz monarchistów zmalał o 12 pkt proc. – wynika z rezultatów badania. Z kolei o 7 pkt proc. liczniejszy jest obóz republikanów. Przybyło też osób, którym los monarchii jest obojętny.

Zwolennicy zachowania ustroju wciąż dominują we wszystkich grupach demograficznych. Jednak wśród najmłodszych wyborców (18-24 lata) proporcje są niemal wyrównane (33 proc. to zwolennicy pozostania przy monarchii, a 37 proc. opowiada się za zmianą ustroju na republikański). Za to w grupie wiekowej 65+ lat za zastąpieniem monarchii republiką jest zaledwie 13 proc. ankietowanych – podała londyńska pracownia.

