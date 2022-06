Przez 100 dni wojny Niemcy nie dostarczyły Ukrainie ani jednego ciężkiego sprzętu

– Pierwsza broń zostanie dostarczona z Niemiec na Ukrainę do końca czerwca – poinformował Melnyk na antenie ZDF. Wyraził jednocześnie nadzieję, że Niemcy pomogą Ukrainie zakończyć wojnę z Rosją.

Zwracając się do rządu federalnego, ukraiński ambasador ponownie wezwał do szybkiej dostawy broni obiecanej przez Niemcy. Wyraził przy tym zadowolenie z niedawnej zapowiedzi kanclerza RFN Olafa Scholza, że broń zostanie dostarczona Ukrainie.

– Ale szczerze mówiąc, mamy 100 dni wojny, a do tej pory ani jeden ciężki sprzęt nie został dostarczony z Niemiec na Ukrainę” – powiedział Melnyk, cytowany w sobotę przez agencję Intefax-Ukraina.

Ukraina prosiła Niemcy m.in. o wozy bojowe Marder i samobieżne działa przeciwlotnicze Gepard.

W kwietniu zastępca inspektora generalnego Bundeswehry gen. Markus Laubenthal zaprzeczył słowom ambasadora Ukrainy w Berlinie, jakoby Niemcy mogły natychmiast dostarczyć Kijowowi część swojej broni ciężkiej. Zdaniem generała, ograniczyłoby to zdolność operacyjną niemieckiej armii w ramach zobowiązań wobec NATO.

Kanclerz RFN Olaf Scholz stwierdził w tym tygodniu, że Niemcy wkrótce będą miały największą armię konwencjonalną wśród europejskich członków NATO. W lutym Scholz zapowiedział przeznaczenie 100 mld euro na armię, co oznacza poważną zmianę w polityce bezpieczeństwa Niemiec.

Pieniądze mają zostać wykorzystane w ciągu kilku lat na zwiększenie regularnego budżetu obronnego RFN o około 50 mld euro i umożliwienie realizacji natowskiego celu przeznaczania co roku 2 proc. PKB na obronność.