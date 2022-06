Mahatma Scholz o przemocy

Kanclerz Olaf Scholz. Chłopina w wieku 64 lat pomyślał sobie, że zostanie Mahatmą, i wygłosił publicznie zdumiewające zdania: „Wojna rodzi wiele pytań, takich jak: Czy przemoc można zwalczać przemocą? Czy można stworzyć pokój bez broni? Powinniśmy przedyskutować obydwa z szacunkiem”.

Nie no, Olafie, jasne, jasne. Powinniśmy przedyskutować te twoje pacyfistyczne pytanka z szacunkiem, gdybyśmy nie wiedzieli, co z ciebie za ziółko i czemu ty się próbujesz w Mahatmę Gandhiego stroić. Otóż, Olafie, na świecie jest odrobinę mniej naiwniaków, niż myślisz. Ciebie to już nawet Niemcy przejrzeli.