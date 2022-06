Ona zginęła w strzelaninie w szkole, jej mąż zmarł dzień później. Uroczysty pogrzeb w Uvalde

Zamordowana Irma Garcia miała 48 lat. 23 lata była nauczycielką w szkole podstawowej Robb w Uvalde, w której 24 maja br. doszło do masakry.

Śmierć małżonków Garciów

Kobieta była matką czworga dzieci. Jej mąż – 50-letni Robb, którego poślubiła 25 lat temu, też w pewnym sensie stał się ofiarą tej tragedii.

Gdy dwa dni po strzelaninie składał kwiaty podczas modlitw w kościele za zamordowane dzieci, swoją żonę i jeszcze inną nauczycielkę – 44-letnią Evę Mireles, poczuł się źle, upadł, a po powrocie do domu niebawem zmarł wskutek zawału serca.

Śmierć małżonków Garciów, w kontekście tragedii w Uvalde, odbiła się dużym echem w całym kraju. Według agencji AP, która zacytowała kościelne wspomnienie pośmiertne, „Irma i Joe poznali się w tej samej szkole średniej. Ich znajomość przerodziła się w miłość, która była piękna i życzliwa”.

Uroczysty pogrzeb w Uvalde

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył metropolita San Antonio abp Gustavo Garcia-Siller. Amerykańskie media, relacjonując to wydarzenie, piszą o „pięknej miłości łączącej oboje małżonków”.

W kazaniu podczas Mszy św. główny celebrans kilka razy odczytał listę z nazwiskami zamordowanych dzieci. Podkreślił poświęcenie zmarłej nauczycielki Irmy Garcia: „Byłaś tam z tymi dziećmi i zrobiłaś dla nich to, co zrobiłabyś dla swoich własnych: broniłaś ich aż do ostatniego tchu”.

Liturgia sprawowana była w języku angielskim, ale w swoim kazaniu hierarcha dodał po hiszpańsku: „Wszsycy jesteśmy zranieniami pośród tego, co nas przerasta. Ludzie potrzebują pocieszenia. Potrzebujemy (takich ludzi jak) ty (…), pielęgnujmy kulturę opartą na pokoju”.

Strzelanina w szkole podstawowej

W liturgii wziął udział amerykański sekretarz ds. szkolnictwa Miguel Cardona, który w wywiadzie dla agencji AP podkreślił, że „Ameryka musi się zjednoczyć w obliczu tak bezsensownego kręgu przemocy. Musi działać natychmiast, aby bronić dzieci i sprawić, aby czuły się one bezpieczne w szkole”.

Za tragedię w szkole podstawowej w Uvalde w stanie Teksas odpowiedzialny był 18-letni Salvador Ramos, który z niewiadomych jeszcze powodów zastrzelił tam 19 dzieci i ich dwie nauczycielki. Potem sam zginął w wyniku wymiany ognia z policją.

Czytaj też:

Biden z ważnym przemówieniem? Chodzi o brońCzytaj też:

USA: Policja zatrzymała 10-latka. Groził strzelaniną