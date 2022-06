Bloomberg: Turcja dogadała się z Rosją. Ukraina zaniepokojona

Według agencji, która powołuje się na źródła znające kulisy rozmów Ankary z Moskwą, turecki rząd zaoferował pomoc wojskową w usuwaniu min u wybrzeży Odessy i eskortowaniu statków ze zbożem, ale Ukraina jeszcze nie zatwierdziła tego planu, obawiając się, że usunięcie umocnień może narazić ten ważny port na Morzy Czarnym na atak ze strony Rosji.

"Turcja ma nadzieję, że poparcie tej propozycji przez ONZ może rozwiać obawy związane z bezpieczeństwem" – informuje Bloomberg.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Kijów nie został zaproszony na rozmowy w sprawie odblokowania eksportu zboża. Z kolei szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, który w środę ma odwiedzić Ankarę, stwierdził, że pozostaje w tej sprawie "optymistą".



Przez wojnę na Ukrainie światu grozi brak żywności?

Rosja i Ukraina to spichlerze świata – dostarczają około jednej trzeciej pszenicy sprzedawanej na świecie. Z powodu wojny upadł transport przez porty nad Morzem Czarnym, a handel praktycznie zamarł.

Zdaniem ukraińskiego MSZ, od początku wojny Rosjanie skonfiskowali już co najmniej 500 tys. ton zboża o wartości ponad 100 mln dolarów. Kijów uważa, że prawie wszystkie statki wychodzące w morze z Sewastopola przewożą towary skradzione Ukrainie.

Według Rady Bezpieczeństwa ONZ, obecne zapasy pszenicy na całym świecie wystarczą tylko na 10 tygodni, a sytuacja jest gorsza niż w kryzysowych latach 2007-2008.

Eksport ukraińskiego zboża. UE stawia warunek

Szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że UE pomoże w eksporcie ukraińskiej pszenicy, jeśli ONZ osiągnie porozumienie z Rosją. Jak tłumaczył, dostrzega ryzyko wybuchu "wojny zbożowej", która jego zdaniem dotknie nie tylko Ukrainę, ale także najbardziej narażone kraje Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji.

Ukraina dostarcza żywność prawie 400 milionom ludzi na całym świecie, ponieważ ukraińskie zboże jest eksportowane nie tylko do krajów europejskich, ale również do Afryki Północnej, na Bliski Wschód i do Azji.

