Izba Reprezentantów USA za ustawą dot. broni. Jak zagłosuje Senat?

W ostatnią środę Izba zagłosowała za uchwaleniem szeroko zakrojonego pakietu przepisów dotyczących kontroli broni o nazwie "Ustawa o ochronie naszych dzieci" – poinformowała stacja CNN.

Działanie to efekt silnej presji społecznej, by poczynić ruchy po ostatnich masowych strzelaninach na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Co z Senatem?

Jak podały amerykańskie media, ustawa dotycząca broni najprawdopodobniej nie przejdzie przez Senat USA. Ponadpartyjna grupa senatorów ma prowadzić rozmowy, próbując znaleźć wspólny język w sprawie polityki, ale nadal nie jest jasne, co wyniknie z tego wysiłku.

Projekt uchwalony w Izbie Reprezentantów zawiera szereg indywidualnych ustaw mających na celu zapobieganie przemocy z użyciem broni palnej. Środek podniósłby wiek uprawniający do kupowania niektórych półautomatycznych karabinów centralnego zapłonu z 18 do 21 lat, wprowadziłby nowe przestępstwa federalne dotyczące handlu bronią i sprzedaży magazynów o dużej pojemności oraz umożliwiłby władzom lokalnym wypłacanie rekompensat osobom, które oddają takie magazynki w ramach programu wykupu. Stworzyłoby to zachętę podatkową do sprzedaży detalicznej bezpiecznych urządzeń do przechowywania oraz sankcje karne za złamanie nowych wymogów regulujących przechowywanie broni palnej w lokalach mieszkalnych.

Strzelanina

W maju w USA, a dokładnie w miejscowości Uvalde w Teksasie, w wyniku strzelaniny w szkole zginęło 21 osób – 19 dzieci i dwoje dorosłych. – Zabójca zamknął drzwi i zaczął po prostu strzelać do dzieci i nauczycieli, którzy byli w klasie. To pokazuje całe zło napastnika – relacjonowały lokalne media. Podejrzany o dokonanie zbrodni – 18-letni Salvador Ramos – został zastrzelony przez miejscowych policjantów. Przed masową strzelaniną napastnik miał postrzelić swoją babcię, która trafiła do szpitala w stanie krytycznym.

Już wtedy prezydent Joe Biden wezwał do "przekształcenia zbiorowego bólu w działania polityczne".

