Drag queen dla przedszkolaków. Szokująca akcji Pizzy Hut

Sieć restauracji Pizza Hut w Stanach Zjednoczonych dołączyła do grupy firm promujących ideologię LGBT, także wśród dzieci. Pizza Hut poprzez program promujący czytanie książek przez najmłodszych ("Book it"), wspiera literaturę poświęconą – jak czytamy na stronie programu – "różnorodności społeczności LGBT+".

Drag queen dla przedszkolaków

Pizza Hut sponsoruje program, który zachęca dzieci od przedszkola do szóstej klasy do czytania książek. W tym tygodniu jedną z proponowanych książek jest "Big Wig" (pol. "Wielka Peruka" - red.). Książka o dziecku, które zostaje drag performerem – czytamy na twiterowym profilu "Libs of TikTok".

Na stronie poświęconej programowi "Book it", podano, że "Big Wig" przeznaczona jest dla dzieci od przedszkola do trzeciej klasy. O czym jest książka? Jak podaje wydawcy pozycji Simon & Schuster, "Big Wig" to "nieposkromiony" utwór, który "celebruje dzieci drag, indywidualność i wiarę w siebie z perspektywy wspaniałej peruki!".

Pizza Hut najmłodszym proponuje także książkę "Be Amazing: A History of Pride" (pol. "Bądź wspaniały: Historia Godności"), która – jak czytamy na stronie programu – opowiada historie "wielu odważnych osób, które utorowały drogę społeczności LGBT+ i zachęca czytelników do bycia sobą".

Dla starszych dzieci organizatorzy "Book it" proponują m.in. "Pride. The Story of Harvey Milk and the Rainbow Flag" (pol. Duma. Historia Harveya Milka i tęczowej flagi).

Sieć Pizza Hut tłumaczy na stronie, że książki związane z promowaniem ideologii LGBT, to wyraz solidarności z okazji tzw. Miesiąca Dumy, obchodzonego przez społeczność LGBT.

