"Bild am Sonntag": Scholz, Macron i Draghi jadą wspólnie do Kijowa

"Kanclerz Niemiec Olaf Scholz planuje udać się do Kijowa; we wspólnej podróży mają wziąć udział także prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Mario Draghi" – podał w sobotę "Bild am Sonntag". Niemiecka gazeta wskazuje, że wizyta ma się odbyć jeszcze przed szczytem grupy państw G7, który jest planowany na 26-28 czerwca.

Rozmowy Scholza i Macrona

"Berlin i Paryż od dawna prowadziły rozmowy na temat wspólnej podróży do stolicy Ukrainy. Macron miał naciskać, aby doszło do niej po wyborach do Zgromadzenia Narodowego, izby niższej francuskiego parlamentu, które odbędą się 12 i 19 czerwca. Pomysł zaproszenia do udziału w podróży premiera Draghiego miał wyjść od strony francuskiej" – opisuje "Bild am Sonntag".

Gazeta podkreśla, że wizyta powinna świadczyć o europejskiej jedności w stosunku do Ukrainy.

Choć w Kijowie już od dłuższego czasu jest bezpiecznie, żaden z powyższych polityków nie odwiedził tego miasta od 24 lutego. Przypomnijmy, że do stolicy Ukrainy podróżowali już polscy prezydent, premier oraz wicepremier ds. bezpieczeństwa. Do Kijowa przyjeżdżają też unijni urzędnicy oraz przywódcy państwa naszego regionu.

Kijów: Spotkanie prezydenta Ukrainy i szefowej KE

W sobotę stolicy Ukrainy odwiedziła szefowa KE. Rozmowa Zełenskiego i von der Leyen dotyczyły wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. – Naród ukraiński poczynił ogromny wkład w obronę wolności i wartości dzielonych z Unią Europejską – przekonywał prezydent Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z szefową Komisji.

Zełenski pokreślił, że w czasie inwazji rosyjskiej Ukraina i jej instytucje udowodniły, że są zintegrowane ze środowiskiem europejskim. – Sondaże opinii publicznej w krajach unijnych dowodzą, że większość ich obywateli uważa Ukrainę za część europejskiej rodziny – mówił Zełenski.

– Ukraina oczekuje na polityczne decyzje w sprawie członkostwa w Unii – podkreślił przywódca. Prezydent mówił też, że wkrótce jego kraj udzieli wyczerpujących odpowiedzi na pytania z ankiety, której pierwszą część komisarz von der Leyen przekazała w Kijowie na początku kwietnia.

"Odradza się tu życie"

Z kolei przewodnicząca KE wskazała: – Przyjechałam tutaj na robocze spotkanie, by rozmawiać o odbudowie Ukrainy, reformowaniu tego kraju i przygotowywanej przez KE opinii na temat wniosku akcesyjnego Ukrainy do UE. Jestem głęboko poruszona siłą i odwagą narodu ukraińskiego

– Na Ukrainie wciąż trwają walki, ale widzę również, że odradza się tu życie, ludzie wracają do Kijowa, odbudowywane są mosty, sprzątany jest gruz – powiedziała Ursula von der Leyen.

Czytaj też:

Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Szwedzkie media alarmują