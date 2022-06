Królewski legion sprzątaczy

Wybrańcy losu mają tego lub takich, którzy brudną robotę robią za nich. Większość musi od czasu do czasu złapać za ścierkę i odkurzacz. Sprawy stają się trudniejsze, kiedy do posprzątania jest 775 pokoi, 78 łazienek, do umycia 760 okien. Pałac Buckingham ma powierzchnię 77 tys. mkw., jest 15 razy większy od Białego Domu. Pokoje oficjalne, pokoje prywatne, biura, pokoje dla personelu, korytarze, schody...