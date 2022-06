Wybory parlamentarne we Francji. Znamy wyniki

Wbrew początkowemu sondażowi exit poll, ugrupowanie polityczne prezydenta kraju Emmanuela Macrona zdobyło 25,75 proc. głosów, co oznacza wyborcze zwycięstwo.

Koalicja francuskich partii lewicowych dostała zaledwie 21 tys. głosów mniej, co przełożyło się na wynik na poziomie 25,66 proc. Zjednoczenie Narodowe byłej kandydatki na prezydenta Francji Marine Le Pen otrzymało 18,68 proc. głosów. Natomiast Republikanom zaufało 10,42 proc. wyborców.

Większość bezwzględna dla partii Macrona?

We Francji lokale wyborcze otwarto w ostatnią niedzielę o godz. 08:00. Uprawnionych do głosowania w kraju było 48,7 mln obywateli. Francuzi mieli wybrać 577 deputowanych do Zgromadzenia Narodowego spośród 6 293 kandydatów. Lokale zamknięto o godz. 18:00, 19:00 lub 20:00 (w zależności od wielkości miejscowości). W przedwyborczych sondażach prowadziły dwie koalicje – prezydencka oraz lewicowa.

Aby uzyskać większość absolutną, formacja prezydenta Emmanuela Macrona potrzebuje 289 parlamentarzystów w Zgromadzeniu. Taki wynik zapewniłby możliwość przeprowadzenia reform w państwie, takich jak zapowiadane wydłużenie wieku emerytalnego. "Na razie można jedynie szacować rozkład miejsc w Zgromadzeniu Narodowym – na podstawie wyników pierwszej tury i hipotez, na kogo zagłosują wyborcy, których kandydaci nie przeszli do drugiej tury. Jest to jednak obciążone dużym ryzykiem błędu. Polityczny układ sił w każdym z 577 okręgów wyborczych może bardzo odbiegać od tego na poziomie ogólnokrajowym. Miejscowe sojusze, zawierane w celach wyborczych, mogą też różnić się od koalicji budowanych przez centrale partyjne" – opisuje w poniedziałkowym tekście portal Wyborcza.pl.

Według doniesień sondażowych, sojusz wokół prezydenta Macron może liczyć na 270-310 mandatów poselskich.

