Kto mógłby zabić Putina? Były major KGB wskazuje

W wywiadzie dla tygodnika "Polityka" Jacek Żakowski zapytał Siergieja Żirnowa, byłego majora KGB, "jak pozbyć się Putina".

Kto mógłby zabić prezydenta?

Były szpieg w rozmowie tłumaczy, że, aby to się udało, potrzebna jest osoba "z najbliższego otoczenia" prezydenta Rosji. – Chcąc być bezpieczny, (Putin - red.) otoczył się ludźmi takimi jak on sam albo nawet gorszymi – podkreśla Żirnow i wymienia osoby, które mogłyby uzyskać dostęp do polityka.

– Patruszew, kolega Putina z KGB w Leningradzie, dziś szef Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, a wcześniej szef FSB, dobrze by się nadał, bo ma codzienny dostęp – mówi był major KGB. Kolejną wskazaną przez niego osobą jest "obecny szef FSB Aleksander Borstnikow, wcześniej również oficer KGB z Leningradu".

Zdaniem Żirnowa, powody do usunięcia Putina ze stanowiska mógłby mieć także Siergiej Naryszkin, szef wywiadu zagranicznego, a wcześniej wicepremier, przewodniczący Dumy i szef administracji prezydenckiej. – Widzieliśmy Naryszkina publicznie upokarzanego podczas transmitowanego spotkania z Putinem. Ludzie upokarzani szukają rewanżu. Ale Naryszkin nie ma charakteru, więc nie warto na niego liczyć – stwierdza były szpieg.

"Atak serca" Putina

Na początku czerwca w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Sun", ekspert ds. bezpieczeństwa dr Robert Thornton tłumaczył, że sytuacja na Kremlu robi się coraz bardziej napięta, a Władimir Putin może zginąć z rąk rosyjskich służb bezpieczeństwa

Rosyjscy generałowie i współpracownicy Władimira Putina mają bowiem tracić cierpliwość wobec działań prezydenta i nie zgadzają się z jego decyzjami w kwestii wojny na Ukrainie. W efekcie prezydentowi grozi zamach stanu, który jednak miałby zostać zamaskowany. Służby ogłosiłyby, że oficjalną oficjalną przyczynę śmierci Putina był atak serca.

– FSB (Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej - red.) uważa, że Putin musi zostać usunięty, bo zmiękł w stosunku do Ukrainy – tłumaczy ekspert. – Wycofał się z Kijowa. Teraz koncentruje się tylko na Donbasie – dodaje dr Thornton.

