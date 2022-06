Putin jest poważnie chory? Pojawiło się kolejne nagranie z prezydentem Rosji

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę media spekulują na temat stanu zdrowia Władimira Putina. W internecie pojawiają się doniesienia o chorobie nowotworowej rosyjskiego polityka lub chorobie Parkinsona. Tym razem "Metro" zamieściło w sieci nagranie, na którym widać jak Putinowi trzęsą się nogi. To ponownie wzbudziło dyskusje na temat schorzenia, na jakie może cierpieć rosyjski przywódca.

Choroba Putina?

Brytyjski portal zamieścił na swoich stronach wideo z 12 czerwca. Tego dnia Putin wręczał na Kremlu nagrody. Dziennikarze tabolidu przeanalizowali zapis wideo, na którym zaobserwowano dziwne zachowanie rosyjskiego prezydenta.

U Władimira Putina dało się zauważyć nietypowe odruchy. Podczas przemówienia, gdy polityk znajdował się przy podium, widać, że kiwa się w przód i tył. Z kolei gdy prezydent Rosji zabrał glos, zaczęły mu się trząść i uginać w kolanach nogi. "Metro" spekuluje, że te objawy mogą świadczyć o poważnych problemach zdrowotnych.

Medialne spekulacje

Niedawno Kreml opublikował 12-minutowe nagranie spotkania rosyjskiego prezydenta Władimira Putina z ministrem obrony Siergiejem Szojgu, które dotyczyło wstrzymania szturmu na fabrykę Azowstal w Mariupolu. Widać na nim, jak Putin kurczowo trzyma się stołu, a jego kciuk od czasu do czasu drga.

Film odbił się szerokim echem we wszystkich światowych mediach. Zaczęto spekulować, że rosyjski prezydent może cierpieć na chorobę Parkinsona. Plotki dodatkowo podsyca fakt, że Kreml nie ujawnia stanu zdrowia Putina, co skłania dziennikarzy i komentatorów do analizowania każdego ruchu prezydenta pod kątem oznak słabości lub choroby.

Z kolei włoski dziennik "La Stampa" informował niedawno, że Władimir Putin przeszedł poważną operację. "La Stampa" w swoim artykule powołuje się na niesprecyzowane źródła. Dziennik przekonuje, że operację przeprowadzono w nocy, aby zapewnić maksimum dyskrecji

Jednak specjaliści z zakresu medycyny podkreślają, że materiał wideo, nawet najlepszej jakości, nie upoważnia do stawiania diagnoz na temat stanu zdrowia.

