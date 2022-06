Pesymistyczne prognozy Pentagonu. Chodzi o plany Putina ws. Ukrainy

Podsekretarz ds. politycznych w ministerstwie obrony Stanów Zjednoczonych mówił o planach Władimira Putina podczas konferencji zorganizowanej przez think tank Center for the New American Security (CNAS).

Colin Kahl odniósł się do niedawnej wypowiedzi rosyjskiego prezydenta, który usprawiedliwiał zaatakowanie Ukrainy, wykorzystując do tego postać cara Rosji Piotra Wielkiego.

Przeznaczenie Rosji

Podczas swojej wypowiedzi dla mediów prezydent Rosji przekonywał, że Piotr Wielki nie podbijał ościennych państw, ale walczył o terytoria, które prawowicie należały do Rosji. Następnie użył porównania do dzisiejszej wojny na Ukrainie, sugerując, że ostatnie działania militarne Rosji są uzasadnione, ponieważ Ukraina nie jest prawowitym suwerennym państwem. ale w rzeczywistości stanowi część terytorium Rosji.

– Dlaczego on [Piotr Wielki - przyp. red.] tam poszedł [mowa o podboju Szwecji w XVII w.]? – zapytał Putin. Rosyjski prezydent sam udzielił sobie odpowiedzi.

– Piotr Wielki prowadził wojnę północną przez 21 lat. Mogłoby się wydawać, że podczas wojny ze Szwecją podbił nowe terytoria. Nic nie podbił - przywrócił. Odzyskał i ufortyfikował nasze ziemie. I wygląda na to, że naszym przeznaczeniem jest także "odzyskać i ufortyfikować” [ziemie Ukrainy - przyp. red.]. Jeśli przyjmiemy, że te podstawowe wartości stanowią podstawę naszego istnienia, to odniesiemy sukces w rozwiązaniu problemów, które stoją przed nami – powiedział Putin.

Pentagon ostrzega

Komentując słowa i działania Putina, Kahl zwrócił uwagę, że rosyjski prezydent prawdopodobnie wciąż ma ambicje, aby zająć znaczącą część Ukrainy, jeśli nie cały kraj.

Jednocześnie podsekretarz ds. politycznych w ministerstwie obrony USA stwierdził, że jego zdaniem Rosja nie ma szans na zrealizowanie tych celów.

– Mogą osiągnąć taktycznie zwycięstwa tu i tam – mówił Kahl, dodając, że "Ukraińcy się trzymają".

