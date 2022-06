Jest zgoda na ekstradycję Assange'a do USA. Grozi mu 175 lat więzienia

Decyzję o ekstradycji współzałożyciela serwisu WikiLeaks Juliana Assange'a zatwierdziła minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Priti Patel.

Jak podaje BBC News, sąd stwierdził, że ekstradycja do Stanów Zjednoczonych nie będzie niezgodna z prawami człowieka współzałożyciela WikiLeaks i będzie on w USA "odpowiednio" traktowany.

Jak podaje biuro minister Patel, Assange ma teraz 14 dni na odwołanie się od decyzji.

twitter

W komentarzu do decyzji brytyjskiego ministerstwa, na twiterowym profilu serwisu Wikileaks pojawiło się oświadczenie. "To czarny dzień dla wolności prasy i brytyjskiej demokracji (...) Julian nie zrobił nic złego. Nie popełnił żadnej zbrodni i nie nie jest kryminalistą" – czytamy w komunikacie.

Amerykański służby od lat chcą osądzić aktywistę

Przypomnijmy, że w 2010 r. WikiLeaks opublikowało tajne dokumenty CIA. W Stanach Zjednoczonych Assange'owi grozi za to 175 lat więzienia.

W 2019 roku redaktor naczelny WikiLeaks Julian Assange został zatrzymany przez brytyjskie służby w Londynie, w ambasadzie Ekwadoru. Akcja brytyjskiej policji była możliwa dzięki decyzji władz Ekwadoru, które wycofały azyl polityczny, oskarżając Assange'a o „powtarzające się naruszenia międzynarodowych konwencji” i pozwoliły służbom wejść na teren placówki.

– Zgodnie z naszym silnym przywiązaniem do praw człowieka oraz prawa międzynarodowego poprosiłem Wielką Brytanię, by zagwarantowała, że Assange nie zostanie poddany ekstradycji do państwa, gdzie może być torturowany lub skazany na karę śmierci – podkreślił wówczas prezydent Ekwadoru Lenin Moreno w swoim wystąpieniu.

Czytaj też:

Jest decyzja brytyjskiego sądu ws. ekstradycji Assange'a do USACzytaj też:

Szef WikiLeaks aresztowany. Policja weszła do ambasady Ekwadoru w Londynie