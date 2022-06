Kułeba i Zełenski dziękują KE. "To przybliża nasze zwycięstwo"

W piątek, podczas wystąpienia w Brukseli informację o stanowisku KE przekazała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

"Ursula von der Leyen: Komisja Europejska wydała pozytywną opinię ws. przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej" – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP) w serwisie społecznościowym Twitter.

Zełenski i Kułeba komentują decyzję KE

Decyzję Komisji Europejskiej szybko skomentowali na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.

To pierwszy krok naszej ścieżce do członkostwa w Unii Europejskiej, który z pewnością przybliża nas do zwycięstwa – napisał Zełenski, wyrażając wdzięczność wobec Ursuli von der Leyen i pozostałych członków KE.

twitter

Prezydent podkreślił też, że oczekuje pozytywnego wyniku przyszłotygodniowych rozmów Rady Europejskiej ws. Ukrainy.

Szef MSZ Ukrainy pisze natomiast o "historycznym wydarzeniu" w Europie i również apeluje o przyznanie Ukrainie statusu państwa członkowskiego przez Radę Europejską.

twitter

To będzie żywy dowód europejskiego przywództwa i ogromne impuls dla dalszych przemian na Ukrainie – stwierdził Kułeba.

"Europejskie marzenie"

Ursula von der Leyen skomentowała decyzje Komisji Europejskiej za pomocą wpisów w serwisie społecznościowym Twitter. "Ukraińcy są gotowi umrzeć za europejską perspektywę. Chcemy, aby żyli z nami europejskim marzeniem" – stwierdziła.

twitter

Zgodnie ze stanowiskiem KE, pozytywną opinię ws. członkostwa w UE uzyskała również Mołdawia. 3 marca 2022 roku prezydent tego roku Maya Sandu podpisała wniosek o przystąpienie państwa do unijnych struktur. Tym samym Mołdawianie poszli śladami Ukraińców.

Czytaj też:

Poseł Polski 2050 atakuje polski rząd. "Antyeuropejska polityka PiS..."Czytaj też:

Donosy na przeciwników wojny na Ukrainie. "Ojciec złożył na mnie skargę"