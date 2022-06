ISW: W rosyjskiej armii prawdopodobnie dochodzi do czystek

Instytut Studiów nad Wojną opublikował najnowszy raport dotyczący sytuacji na froncie. Jak podkreślili analitycy amerykańskiego think tanku, mimo zwiększenia sił na obszarze wokół Siewierodoniecka i Łysychańska przez Rosjan, ukraińskie wojsko nadal odpiera ataki w tym rejonie. Z kolei w rosyjskiej armii ma dochodzić do czystek, co, zdaniem ekspertów, tylko pogorszy i tak złe dowodzenie oddziałami walczącymi na Ukrainie.

Walki od Donbas

ISW przytacza wypowiedź rzecznika ukraińskiego Ministerstwa Obrony Ołeksandra Motuzjanyka, który poinformował, że rosyjskie siły przenoszą czołgi, transportery opancerzone, sprzęt inżynieryjny i pojazdy ze Swatowa rosyjskimi naziemnymi liniami komunikacyjnymi (GLOC) w obwodzie ługańskim do Starobielska, zaledwie 40 km na wschód od Siewierodoniecka.

Rosyjskie wojsko skoncentrowało zdecydowaną większość swojej dostępnej siły bojowej, aby zdobyć Siewierodonieck i Łysychańsk kosztem innych osi natarcia i ponosi w związku z tym ciężkie straty. Potwierdził to szef sztabu obrony Wielkiej Brytanii Tony Radakin, który stwierdził, że siły rosyjskie tracą wielu żołnierzy, angażując duże ilości personelu i sprzętu w celu uzyskania zdobyczy na jednym obszarze.

Czystki w armii Putina

Analitycy donoszą także o czystkach w rosyjskiej armii. Według niepotwierdzonych ukraińskich informacji Kreml usunął dowódcę rosyjskich sił powietrznych generała pułkownika Andrieja Sierdiukowa z powodu masowych strat wśród rosyjskich spadochroniarzy. Rzecznik wojskowo-cywilnej administracji obwodu odeskiego Serhij Braczuk poinformował, że Kreml mianował na miejsce Sierdiukowa dotychczasowego szefa sztabu Centralnego Okręgu Wojskowego generała pułkownika Michaiła Teplinskiego, a na zastępcę dowódcy Sił Powietrznodesantowych Federacji Rosyjskiej mianował generała broni Anatolija Koncewoja.

"Jeśli to prawda, oznaczałoby to, że Sierdiukow jest pociągany do odpowiedzialności za słabe wyniki i wysokie straty wśród rosyjskich jednostek WDW, szczególnie we wczesnych operacjach wokół Kijowa. Dalsze zwolnienia i ewentualne wewnętrzne czystki wyższych rangą oficerów prawdopodobnie jeszcze bardziej obniżą słabe rosyjskie zdolności dowodzenia i kontroli oraz zaufanie rosyjskich oficerów" – konkludują eksperci ISW.

