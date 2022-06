W imieniu stu milionów

W 1920 r. Polacy jako pierwsi stawili tamę wylewającemu się z Rosji bolszewizmowi. W trakcie drugiej wojny światowej Polska była areną starcia dwóch totalitaryzmów, a po 1945 r. na długie lata znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Polacy byli przez komunistów prześladowani i mordowani. To nad Wisłą narodziła się Solidarność, która nie tylko przyczyniała się do odzyskania niepodległości przez Polskę, lecz także miała znaczący wpływ na przemiany demokratyczne w innych państwach tej części Europy. To z Polski wyszedł Jan Paweł II – papież, który odegrał znaczącą rolę w walce z komunizmem… Nic dziwnego, że historia Polski w otwartym niedawno w Waszyngtonie Muzeum Ofiar Komunizmu zaznaczona jest bardzo wyraźnie.

Nic dziwnego, że do otwarcia tego miejsca, które w stolicy Stanów Zjednoczonych pokazuje prawdziwą twarz komunistycznej ideologii, w znacznej mierze przyczynili się Polacy.

W sercu Waszyngtonu

900 15th Street, Washington. Pod tym adresem w środę 8 czerwca zainaugurowano działalność Muzeum Ofiar Komunizmu, pierwszej tego typu placówki w USA. W prestiżowej części stolicy Stanów Zjednoczonych, dwie przecznice od Białego Domu. Obok pomnika Bogini Wolności, wzniesionej w 2007 r. repliki rzeźby ustawionej na placu Tiananmen w Pekinie podczas protestów w 1989 r.