Zmiana nastawienia Orbana? Budapeszt o Ukrainie w UE

Rzecznik węgierskiego premiera Bertalan Havasi poinformował, że Viktor Orbán popiera rekomendację Komisji Europejskiej ws. przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że w ubiegły piątek Komisja Europejska podjęła w tej sprawie decyzję, o której podczas konferencji prasowej poinformowała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

"Ursula von der Leyen: Komisja Europejska wydała pozytywną opinię ws. przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej" – podała Polska Agencja Prasowa (PAP) w serwisie społecznościowym Twitter.

Stanowisko KE

Zgodnie ze stanowiskiem KE, pozytywną opinię ws. członkostwa w UE uzyskała również Mołdawia. 3 marca 2022 roku prezydent tego roku Maya Sandu podpisała wniosek o przystąpienie państwa do unijnych struktur. Tym samym Mołdawianie poszli śladami Ukraińców.

Jeszcze wcześniej złożenie odpowiedniego wniosku do centrali Wspólnoty Europejskiej zapowiedział w imieniu Gruzji przewodniczący ugrupowania Gruzińskie Marzenie Irakli Kobachidze. – Wzywamy struktury UE do rozpatrzenia naszego wniosku w trybie przyspieszonym i podjęcia decyzji o przyznaniu Gruzji statusu kandydata do UE. (...) Naszym marzeniem i celem politycznym jest, aby Gruzja stała się silnym gospodarczo i bezpiecznym krajem europejskim. Każdy krok naszego rządu służy temu celowi, łącznie z naszą decyzją – mówił. Jednak jak przekazała w trakcie piątkowego wystąpienia w Brukseli Ursula von der Leyen, Komisja Europejska uważa, iż "Gruzja zasługuje na europejską perspektywę, ale na status kandydata do UE jest dla niej za wcześnie".

