Awantura wokół Kaliningradu. Na miejsce przyjechał człowiek Putina

We wtorek do rosyjskiej eksklawy graniczącej z Polską przyjechał Nikołaj Patruszew – generał armii i były szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa. To szara eminencja Kremla i najbliższy sojusznik prezydenta Władimira Putina, uważany za jednego z najbardziej radykalnych ludzi w jego otoczeniu.

Wizyta odbywa się w trakcie awantury między Rosją a Litwą, która wstrzymała tranzyt towarów sankcjonowanych przez Unię Europejską do obwodu kaliningradzkiego.

Rozmowy o "bezpieczeństwie"

Jak informuje agencja RIA Novosti, Patruszew spotka się z gubernatorem obwodu kaliningradzkiego Antonem Alichanowem i pełnomocnikiem prezydenta Rosji w Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym Aleksandrem Gutsanem. Rosjanie mają rozmawiać o "bezpieczeństwie narodowym" w regionie.

RIA podaje, że wizyta Patruszewa została zaplanowana jeszcze przed nałożeniem przez Litwę ograniczeń na tranzyt do Kaliningradu i nie ma bezpośredniego związku z tymi wydarzeniami.



Prof. Szeremietiew: Kaliningrad trzeba będzie zdemilitaryzować

Były wiceszef MON prof. Romuald Szeremietiew powiedział w maju w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl, że jeśli Finlandia i Szwecja wejdą do NATO, obwód kaliningradzki,z którym Polska ma liczącą 210 km granicę lądową, powinien zostać zdemilitaryzowany.

– W takim układzie Bałtyk stanie się morzem natowskim. Natomiast pojawi się bardzo istotny problem tzw. Kaliningradu. (...) Trzeba ten rejon zdemilitaryzować, bo nie może być tak, że NATO będzie siedziało na beczce prochu, włożonej mu między nogi – ocenił Szeremietiew.

Rosja ostrzega Zachód

Na początku kwietnia rosyjski wiceminister obrony Aleksandr Gruszko przestrzegł państwa Zachodu przed ewentualnymi działaniami przeciwko Kaliningradowi.

– Naprawdę mam nadzieję, że zdrowy rozsądek w Europie nie pozwoli na rozpoczęcie jakichkolwiek gier wokół Kaliningradu – powiedział Gruszko agencji TASS. – Myślę, że wielu rozumie, że to igranie z ogniem – dodał.

