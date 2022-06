PAP: Ukraina i Mołdawia ze statusem krajów kandydujących do UE

Polska Agencja Prasowa dotarła do projektu dokumentu końcowego szczytu Rady Europejskiej, który odbędzie się w dniach 23-24 czerwca.

W dokumencie napisano, że Rada Europejska postanowiła przyznać Ukrainie i Republice Mołdawii status krajów kandydujących.

Wcześniej o takiej decyzji RE pisała już agencja Bloomberg.

Zgodnie z zapowiedziami, podczas rozpoczynającego się w czwartek szczytu, liderzy państw RE mają rozmawiać między innymi o sytuacji na Ukrainie, wnioskach o członkostwo złożonych przez Ukrainę, Mołdawię i Gruzję oraz kwestiach gospodarczych.

Opinia KE ws. Ukrainy, Mołdawii i Gruzji

W ubiegły piątek Komisja Europejska wydała pozytywną opinię ws. statusu kandydata Ukrainy w Unii Europejskiej. O decyzji KE poinformowała podczas wystąpienia w Brukseli przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Zgodnie ze stanowiskiem KE, pozytywną opinię ws. członkostwa w UE uzyskała również Mołdawia. 3 marca 2022 roku prezydent tego roku Maya Sandu podpisała wniosek o przystąpienie państwa do unijnych struktur. Tym samym Mołdawianie poszli śladami Ukraińców.

Jeszcze wcześniej złożenie odpowiedniego wniosku do centrali Wspólnoty Europejskiej zapowiedział w imieniu Gruzji przewodniczący ugrupowania Gruzińskie Marzenie Irakli Kobachidze. – Wzywamy struktury UE do rozpatrzenia naszego wniosku w trybie przyspieszonym i podjęcia decyzji o przyznaniu Gruzji statusu kandydata do UE. (...) Naszym marzeniem i celem politycznym jest, aby Gruzja stała się silnym gospodarczo i bezpiecznym krajem europejskim. Każdy krok naszego rządu służy temu celowi, łącznie z naszą decyzją – mówił. Jednak jak przekazała w trakcie piątkowego wystąpienia w Brukseli Ursula von der Leyen, Komisja Europejska uważa, iż "Gruzja zasługuje na europejską perspektywę, ale na status kandydata do UE jest dla niej za wcześnie.

