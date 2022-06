"Gra na przeczekanie". Biden o napięciu na linii Europa-Rosja

Prezydent USA w sobotę przyleci do Europy, aby wziąć udział w dwóch wydarzeniach. Pierwsze to trzydniowy szczyt przywódców państw G7 – Niemiec, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Japonii. Spotkanie odbędzie się w dniach 26 – 28 czerwca w Schloss Elmau w Bawarii. Z kolei szczyt NATO został zaplanowany na 29 i 30 czerwca w stolicy Hiszpanii – Madrycie.

Zachód "zmęczony" wojną?

W trakcie konferencji prasowej w Waszyngtonie, prezydent Biden został zapytany czy w perspektywie wyjazdu i spotkań z europejskimi liderami obawia się rozłamu w stanowisku Zachodu wobec Rosji. Dziennikarz zadający pytanie przypomniał słowa brytyjskiego premiera, który mówił o "zmęczeniu" tematem Ukrainy.

W odpowiedzi Biden stanowczo zaprzeczył. – Nie obawiam się rozłamów w zachodnim sojuszu co do postawy wobec Rosji, ale myślę, że na pewnym etapie to gra na przeczekanie – co Rosja i Europa są w stanie wytrzymać – tłumaczył polityk.

– Myślę, że musimy o tym rozmawiać, że będzie to jeden z tematów rozmów w Hiszpanii (podczas szczytu NATO - red.) – dodał Biden.

Pakiet pomocy USA dla Ukrainy

Z kolei w ubiegłym tygodniu Biden ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy. Jego wartość sięga aż 1 mld 225 mln dolarów.

"Poinformowałem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że Stany Zjednoczone dostarczą kolejny miliard dolarów pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym dodatkową artylerię i broń obrony wybrzeża, a także amunicję dla artylerii i zaawansowanych systemów rakietowych, których potrzebują Ukraińcy, by wesprzeć swoje obronne operacje w Donbasie" – czytamy w komunikacie prezydenta USA Joe Bidena wydanym przez Biały Dom. Komunikat opublikowano po rozmowie przywódców Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

