66-letni mężczyzna nie mógł oddać krwi. Zapytano go, czy jest w ciąży

Do niecodziennej sytuacji doszło w klinice w Stirling, w Szkocji. Jak relacjonuje serwis "The Telegraph", 66-letniemu mężczyźnie odmówiono tam możliwości honorowego oddania krwi, ponieważ ten nie chciał odpowiedzieć na jedno z pytań w ankiecie. Pytanie dotyczyło ciąży.

66-latek w ciąży?

66-letni Leslie Sinclair to emerytowany kierowca, pracujący przez lata w firmie inżynieryjnej. Mężczyzna w ciągu ostatni pięćdziesięciu lat oddał ponad 125 litrów krwi.

Jednak podczas jego ostatniej wizyty w klinice mężczyzna spotkał się z zaskakującym problemem. Wypełniając obowiązkową dla dawców krwi ankietę, 66-latek został zapytany czy był w ciągu ostatnich sześciu miesięcy lub jest obecnie w ciąży (kobiety w ciąży oraz kobiety, które mniej niż sześć miesięcy wcześniej urodziły dziecko, nie mogą bowiem oddawać krwi).

Sinclair w rozmowie z pracownikami kliniki stwierdził, że nie musi odpowiadać na to pytanie, ponieważ jest mężczyzną.

Sinclair: Powiedziałem im, że to głupie

Personel placówki stwierdzili jednak, że nie przyjmą jego krwi, jeśli 66-latek nie odpowie na pytanie, tłumacząc, że nie zawsze widać kiedy ktoś jest w ciąży, a samo pytanie ma "promować inkluzywność".

– Powiedziałem im, że to głupie i że jeśli będę musiał wyjść, to już nie wrócę, i to wszystko, wsiadłem na rower i odjechałem – relacjonuje Sinclair.

– To nonsens i denerwuje mnie to, ponieważ na krew czekają niewinni ludzie, w tym dzieci, który desperacko potrzebują pomocy. Ale mi odmówiono oddania krwi z powodu obowiązku odpowiedzenia na pytanie, na które nie mogę odpowiedzieć – tłumaczy mężczyzna w rozmowie z mediami.

