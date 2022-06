Melnyk nazwał Scholza "obrażoną pasztetową". Teraz chce przeprosić

Spór na linii kanclerz Olaf Scholz – ambasador Ukrainy w Berlinie Andrij Melnyk dotyczył wizyty prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera na Ukrainie. W kwietniu, w wyniku napięć na linii Berlin-Kijów prezydent Wołodymyr Zełenski odmówił bowiem niemiecku politykowi wizyty w Kijowie.

"Obrażona pasztetowa"

W połowie maja, komentując napięcie pomiędzy władzami Ukrainy i Niemiec kanclerz Scholz stwierdził, że nie może być sytuacji, w której "kraj, który udzielił tak dużej pomocy wojskowej i finansowej, który jest potrzebny, jeśli chodzi o gwarancje bezpieczeństwa, które są ważne dla Ukrainy w przyszłości, że potem mówi się: ale prezydent nie może przyjechać".

Niemiecki polityk stwierdził także, że w najbliższym czasie nie wybiera się w związku z tym do Kijowa i faktycznie z wizytą na Ukrainie pojawił się dopiero w połowie czerwca.

Do słów niemieckiego przywódcy odniósł się w rozmowie z agencją DPA ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk. Dyplomata skrytykował wówczas postawę kanclerza Scholza i nazwał go "obrażalskim" – Melnyk użył sformułowania "Beleidigte Leberwurst" co w dosłownym tłumaczeniu oznacza "obrażoną pasztetową".

– Chodzi o najbardziej brutalną wojnę niszczycielską od czasu hitlerowskiej napaści na Ukrainę, to nie jest przedszkole – dodał dyplomata.

Ambasador przeprasza

Teraz tygodnik "Spiegel" podaje, że ukraiński dyplomata planuje osobiście przeprosić kanclerza Niemiec za swoje słowa.

– To stwierdzenie, którego (użycia - red.) później oczywiście żałowałem – przyznał Melnyk, w opublikowanym w środę wywiadzie. – Osobiście go przeproszę – dodał dyplomata.

Ambasador stwierdził także, że użyte przez niego słowa były "dyplomatycznie niestosowne" i "uraziły wiele osób".

Czytaj też:

Miedwiediew recenzuje zachodnich polityków. Padły nazwiska Kaczyńskiego i MorawieckiegoCzytaj też:

"To była domena ministra Sikorskiego". Przydacz o relacjach z Rosją