Przełomowa decyzja Sądu Najwyższego USA ws. aborcji

Decyzja zapadła stosunkiem głosów 6-3. Piątkowa decyzja oznacza, że możliwość dokonania aborcji będzie odtąd określana przez przez władze stanowe, o ile Kongres nie podejmie działań. Już prawie połowa stanów wprowadziła lub niedługi uchwali przepisy zakazujące aborcji, podczas gdy inne wprowadziły surowe środki regulujące tę procedurę.

Orzeczenie Roe przeciwko Wade z 1973 roku ustanawiało obowiązujące na terenie całego kraju prawo do aborcji do momentu, gdy płód jest w stanie przeżyć poza łonem matki (wcześniej było to do 28 tygodnia ciąży, obecnie do 23–24 tygodnia).

Sędziowie Stephen Breyer, Sonia Sotomayor i Elena Kagan wydali zdanie odrębne do dzisiejszej decyzji Sądu Najwyższego stwierdzając, że ich sprzeciw wobec uchylenia orzeczenia wyraża żal za "miliony amerykańskich kobiet, które utraciły prawo do aborcji".

Protesty

Po ogłoszeniu decyzji pod budynkiem Sądu Najwyższego zebrały się grupy protestujące przeciwko werdyktowi. Wyrok wywołał również wiele komentarzy ze strony polityków.

Były prezydent USA Barack Obama napisał w mediach społecznościowych, że dzisiejszy wyrok "nie tylko odwrócił prawie 50-letni precedens, ale zdegradował najbardziej osobistą decyzję, jaką ktoś może podjąć, do kaprysów polityków i ideologów – atakując podstawowe wolności milionów Amerykanów”.

Z kolei przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi powiedziała, że „okrutne orzeczenie” Sądu Najwyższego uchylające Roe przeciwko Wade jest „oburzające i łamiące serce”. Zapowiedziała także, że Demokraci zrobią wszystko, aby odwrócić zmiany, jakie wprowadza piątkowa decyzja SN.

"Jako gubernator nie spocznę, dopóki każdy nienarodzony Iowan nie będzie chroniony i szanowany" – napisała na Twitterze gubernator stanu Iowa Kim Reynolds.

"Teksas zawsze będzie walczył o niewinne nienarodzone dzieci, a ja będę kontynuował współpracę z teksańską władzą ustawodawczą i wszystkimi Teksańczykami, aby uratować każde dziecko przed niszczącą aborcją i pomóc naszym oczekującym matkom w potrzebie" – stwierdził z kolei Greg Abbott gubernator Teksasu.

