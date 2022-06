Niemcy: Rośnie liczba żołnierzy, którzy rezygnują ze służby

Choć po 24 lutego, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, w Niemczech wzrosło zainteresowanie wojskiem, to jednak zaobserwowano także odwrotne zjawisko. Według niemieckich mediów w ostatnich tygodniach rośnie liczba żołnierzy i rezerwistów, którzy wnioskują o odejście ze służby.

"Od stycznia do 2 czerwca 2022 Federalny Urząd ds. Rodziny i Zadań Cywilnych otrzymał 533 wnioski o zwolnienie z odbywania służby wojskowej ze względu na osobiste przekonania. Jest to dwa razy więcej niż w roku poprzednim, kiedy to wpłynęło 209 wniosków. 528 z tegorocznych zgłoszeń pochodzi od czynnych żołnierzy lub rezerwistów" – zauważa portal Deutsche Welle.

Strach przed wojną

Jak stwierdziła rzecznik prasowy Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny w rozmowie z dziennikiem "Die Tageszeitung", osoby, które chcą odejść z niemieckiego wojska "nie spodziewały się konfliktu zbrojnego".

– Żołnierze, którzy aktualnie odbywają służbę, mają zostać zwolnieni z wojska, gdy tylko ich zostaną uznani za osoby odmawiające służby wojskowej ze względu na przekonania – powiedział przedstawiciel resortu.

Jak stwierdził rzeczni, wszystkie osoby uznane za odmawiające służby wojskowej ze względu na przekonania, zarówno w przypadku konfliktu zbrojnego, jak i w razie ponownego wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej w Niemczech, będą mogli powołać się na swój status odmawiającego.

Niemiecka pomoc

We wtorek pierwsza partia ciężkiego uzbrojenia z Niemiec - haubicoarmaty PzH 2000 dotarła na Ukrainę. Władze opublikowały listę zrealizowanych i zaplanowanych dostaw.

Rzecznik rządu Niemiec Steffen Hebestreit poinformował z kolei, że państwo to podejmuje dalsze działania, by "Ukraina wkrótce otrzymała pilnie potrzebną broń i mogła ją szybko wykorzystać".

Na liście dostaw, które są "w przygotowaniu bądź realizacji" znajduje się szereg systemów ciężkiego uzbrojenia. To m.in. 30 samobieżnych dział przeciwlotniczych typu Gepard, dostarczone właśnie siedem haubicoarmat PzH 2000, trzy wyrzutnie rakiet Mars z amunicją, system obrony przeciwlotniczej Iris-T SLM, radar do lokalizacji artylerii COBRA i dziesięć dział przeciwdronowych.

Czytaj też:

Przy pełnych magazynach Niemcy mogą wytrzymać 2,5 miesiąca bez rosyjskiego gazuCzytaj też:

Rosja odwołuje test izolacji sieci energetycznej w Kaliningradzie