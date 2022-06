Bułgaria wydala 70 rosyjskich dyplomatów. Moskwa zawiesza działalność konsulatów

We wtorek premier Bułgarii Kirił Petkow oraz szefowa bułgarskiej dyplomacji Teodora Genczowska poinformowali o wydaleniu z kraju 70 rosyjskich dyplomatów, których działalność miała być niezgodna z ich statusem dyplomatycznym.

Samolot z rosyjskimi dyplomatami

– Nasze służby zidentyfikowały ich jako osoby, działające wbrew interesowi naszego kraju – mówił podczas konferencji prasowej przed parlamentem premier. – Kiedy obce rządy próbują ingerować w wewnętrzne sprawy Bułgarii, my odpowiadamy – dodał Petkow.

Decyzję przekazano ambasador Rosji w tym kraju – Eleonorze Mitrofanow, która wczoraj została wezwana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Sofii.

Zgodnie z decyzją bułgarskich władz, przedstawiciele Rosji muszą opuścić kraj do 3 lipca. Jak poinformował Petkow, prawdopodobnie w najbliższą niedzielę cała grupa wróci do Moskwy jednym samolotem. Tymczasem rosyjskie służby dyplomatyczne podają, że ponieważ z wydalonymi dyplomatami wyjadą także ich bliscy, w skutej tej decyzji, do końca tygodnia Bułgarię opuści nie 70, a ponad 200 osób.

Rosja odpowiada na decyzję Sofii

Chociaż Moskwa nie skomentowała oskarżeń dotyczących działalności szpiegowskiej dyplomatów, to w środę rano strona rosyjska poinformował, że w wyniku wydalenia tak znacznej liczny dyplomatów zawieszona zostaje działalność konsulatów w Sofii i Warnie (miasto na wschodzie kraju, stolica obwodu Warna).

Z tego samego powodu na miesiąc zamknięty został też konsulat w Ruse (miasto na północy kraju, Stolica obwodu Ruse).

Cytowane przez media źródła rosyjskiej agencji TASS podają także, że Moskwa odpowie na decyzję Bułgarii w najbliższym czasie.

