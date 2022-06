Hiszpański premier do prezydenta Putina: Nie wygrasz

W stolicy Hiszpanii trwa szczyt NATO, poświęcony przede wszystkim sytuacji na Ukrainie oraz zagrożeniu ze strony Rosji.

Hiszpański premier Pedro Sánchez w wywiadzie dla radia Cadena SER stwierdził, że w trakcie spotkania w Madrycie Rosja zostanie określona jako "główne zagrożenie" dla NATO. Ma to być element nowej strategii Sojuszu i odwrócenie poprzedniego założenia o strategicznej współpracy z Moskwą.

– Wysyłamy Putinowi mocną wiadomość: Nie wygrasz – mówił Sánchez.

Głos zabrał także kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który zapewnił, że państwa NATO będą dalej wspierać Ukrainę militarnie. – Tak długo jak to będzie potrzebne – stwierdził polityk.

– To dobrze, że zebrane tutaj kraje, a także wiele innych, zapewniają wsparcie Ukrainie, dzięki czemu ta może się bronić – dzięki środkom finansowym, pomocy humanitarnej, a także dostawom broni, której Ukraina tak pilnie potrzebuje – cytuje słowa niemieckiego kanclerza Reuters.

Stoltenberg: Rosja stanowi bezpośrednie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa

Również sekretarz generalny NATO stwierdził, że zebrani na szczycie politycy są gotowi określić Moskwę jako zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa i dokonać zmian w systemie obronnym w związku z wojną na Ukrainie.

– Wskażemy jasno, że Rosja stanowi zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa – cytują słowa Jensa Stoltenberga media.

Dworczyk o celach Polski

Podczas szczytu NATO ma przyjąć swoją nową Koncepcję Strategiczną, która będzie zawierać cele i zadania organizacji na najbliższą dekadę. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda.

Szef KPRM Michał Dworczyk we wtorek wieczorem pytany w Telewizji Republika o to, jakie są nasze oczekiwania wobec tego szczytu odparł, że "przede wszystkim chcemy zabiegać o to, by nasi partnerzy z Sojuszu realnie patrzyli na sytuację".

– To znaczy, by pozbywali się resztek złudzeń, że można cokolwiek jakimiś rozmowami czy negocjacjami wymóc czy uzyskać od Rosji – dodał minister. Podkreślił, że "rzeczywistość niestety jest taka, jaka była przez wieki, Rosja szanuje tylko język siły i tu trzeba pokazywać maksimum determinacji i zdecydowania".

