Zacharowa oskarża brytyjskiego ministra obrony o oszczerstwo

– Ministrze Wallace, jeśli nie chcesz wyjść na kompletnego kłamcę na oczach całego świata, przytocz przynajmniej jeden przykład tego, jak "każdego tygodnia grożę, że zrzucę bombę atomową" – powiedziała Zacharowa, cytowana w środę przez agencję TASS.

– Biorąc pod uwagę, że nie znajdziesz ani jednego takiego cytatu, oskarżam cię o oszczerstwo i rozpowszechnianie fałszywych wiadomości – oświadczyła rzeczniczka rosyjskiego MSZ, która słynie z ostrego języka i niedyplomatycznych wypowiedzi.

Wymiana ciosów na linii Moskwa-Londyn

Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skrytykował brytyjskiego szefa MON za jego uwagi pod adresem rosyjskich urzędników i prezydenta Rosji Władimira Putina. Wallace stwierdził m.in., że Putin zachowuje się jak "macho" i ma "syndrom małego człowieka". Z kolei o Zacharowej powiedział, że pełni ona rolę "komediową" i zachowuje się jak "wariatka", "grożąc co tydzień, że zrzuci bombę atomową albo coś innego".

Komentarz Wallace'a pojawił się po tym, jak brytyjski premier Boris Johnson stwierdził, że rosyjska inwazja na Ukrainę jest "przykładem toksycznej męskości" Putina i że gdyby prezydentem Rosji była kobieta, to do wojny by nie doszło.

Wojna na Ukrainie. Dla Rosji to "specjalna operacja wojskowa"

Ukraińcy bronią się przed Rosjanami od 24 lutego, kiedy Putin wydał rozkaz do ataku. Moskwa nazywa swoje działania "specjalną operacją wojskową" i domaga się od Kijowa "demilitaryzacji i denazyfikacji" Ukrainy.

Atakując Ukrainę, Rosja wywołała największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i doprowadziła do ogromnego kryzysu migracyjnego – z Ukrainy uciekło za granicę ponad 7 mln ludzi, z czego najwięcej (4,3 mln) do Polski.



Po nieudanej próbie zdobycia Kijowa na początku wojny, siły rosyjskie skoncentrowały się na próbie przejęcia pełnej kontroli nad obwodami ługańskim i donieckim, które razem tworzą region nazywany Donbasem.



