Tajemnicze spotkanie Franciszka z Elonem Muskiem

Rodari pisze, że „Franciszek znalazł się przed jednym z najbogatszych ludzi na świecie, ale – jak mówią w Watykanie – bardzo prostym i przede wszystkim z wielkim poczuciem humoru". Okazał, że wierzy w przyszłość ludzkości i to się Franciszkowi podobało. „Technologia uratuje świat” – przypominał kilkakrotnie Musk.

Tajemnicze spotkanie

Niewiele wiadomo o spotkaniu z papieżem Franciszkiem, które podobno trwało 40 minut. La Repubblica zwraca uwagę, że „spotkanie to nie zostało umieszczone w oficjalnym biuletynie Stolicy Apostolskiej.

Jedną z hipotez krążących obecnie wśród śledzących konta przedsiębiorcy jest to, że Musk przybył do Włoch wraz z rodziną, aby świętować swoje urodziny: Musk urodził się w Pretorii w RPA 28 czerwca 1971 roku. Miał spędzić w Rzymie spędziłby kilka godzin, a potem maił wyjechać do Wenecji.

Elon Reeve Musk (urodzony w Pretorii, RPA 28 czerwca 1971) założyciel lub współzałożyciel przedsiębiorstw PayPal, SpaceX, Tesla, Neuralink i Boring Company. Pochodzi z Afryki Południowej, mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych (posiada obywatelstwo południowoafrykańskie, kanadyjskie oraz amerykańskie). Jest dyrektorem generalnym i technicznym w SpaceX, dyrektorem generalnym i głównym architektwm w Tesla Inc. W styczniu 2021 został uznany najbogatszym człowiekiem świata wg magazynu „Forbes” i agencji Bloomberg.

Intencja papieska na lipiec. Za kogo Franciszek chce się modlić?

Rozpoczął się miesiąc lipiec. Papież Franciszek podał nową intencję modlitewną dla całego Kościoła katolickiego. W lipcu papież Franciszek prosi o modlitwę w szczególny sposób za osoby starsze. Powodem takiej decyzji jest zbliżający się Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. To także wynik tego, że w maju Kościół otoczył modlitwą młodzież, a czerwiec był miesiącem modlitwy za rodziny.

