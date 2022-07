Świat po Roe

Jane’s Revenge – wszystko wskazuje na to, że nazwa ta stanie się symbolem fali przemocy, którą proaborcyjni ekstremiści w USA przygotowują dla amerykańskiego społeczeństwa. Ta powstała dwa miesiące temu grupa fanatyków prawa do aborcji na celownik wzięła przede wszystkim centra pomocy kobietom w ciąży, prowadzone przez pro-liferów. Na razie jej najgłośniejszym „sukcesem” jest podpalenie siedziby organizacji Life Choices w Longmont w Kolorado, do którego doszło dzień po ogłoszeniu przez Sąd Najwyższy, że konstytucja USA nie gwarantuje jednak uniwersalnego prawa kobiet to aborcji. Inne ośrodki tego typu są dewastowane, a ich pracownicy zastraszani. Znakiem firmowym Jane’s Revenge stało się hasło malowane na ścianach i oknach atakowanych budynków: „Jeżeli aborcja nie jest bezpieczna, to wy także”. FBI rozpoczęło właśnie szerokie śledztwo w sprawie serii ataków przeprowadzanych przez członków tej ekstremistycznej grupy (jej ideowym wyznaniem jest „walka z patriarchalną supremacją”). Nawet Facebook uznał, że posty promujące działalność tej organizacji należy cenzurować i opatrywać odpowiednimi ostrzeżeniami.

Przejawów nienawiści wobec obalenia wyroku Roe vs. Wade jest dużo więcej. Wiele mogą o tym powiedzieć konserwatywni sędziowie SN, którzy od niemal dwóch miesięcy (od przecieku zapowiadającego zlikwidowanie aborcyjnego precedensu) dostają pogróżki, a pod ich domami gromadzą się regularnie agresywne tłumy. Podobnie zastraszani są ci republikańscy politycy, którzy szczególnie aktywnie wspierają postulaty ruchu pro-life.

Z jednej strony agresywni aktywiści fizycznie grożą obrońcom życia, a z drugiej strony reprezentujący ich politycy z Partii Demokratycznej obiecują, że wykorzystają każde dostępne narzędzie, by uniemożliwić lub co najmniej utrudnić ograniczenie prawa do aborcji.