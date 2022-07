Rosjanie zajęli kolejne miasto w Donbasie. Zełenski potwierdził odwrót

Informacja została przekazana na oficjalnych kontach ukraińskich sił zbrojnych w mediach społecznościowych.

"Po ciężkich walkach o Lisiczańsk Siły Obronne Ukrainy zostały zmuszone do wycofania się z zajmowanych pozycji i linii” – napisał sztab generalny w poście na Twitterze. Do wpisu zamieszczono zdjęcie z podpisem, który brzmiał: "Lisiczańsk: wrócimy”. Sztab generalny ukraińskiego wojska poinformował również, że decyzja o wycofaniu została podjęta „w celu ratowania życia ukraińskich obrońców”.

"W warunkach wielokrotnej przewagi rosyjskich sił okupacyjnych w artylerii, lotnictwie, MLRS, amunicji i personelu kontynuacja obrony miasta doprowadziłaby do fatalnych konsekwencji” – napisano w innym poście na Facebooku. Ukraińska armia zapowiedziała, że będzie "kontynuować walkę”.

"Niestety stalowa wola i patriotyzm nie wystarczą do sukcesu - potrzebne są zasoby materiałowe i techniczne" – czytamy w poście.

Zełenski potwierdza odwrót

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził wycofanie się w niedzielę sił ukraińskich z Lisiczańska w Donbasie.

W swoim conocnym przemówieniu telewizyjnym do narodu Zełenski powiedział, że odwrót z Lisiczańska miał uratować życie ukraińskich żołnierzy stojących w obliczu ataku tysięcy rosyjskich pocisków artyleryjskich.

– Równie ważną rolę odgrywa fakt, że chronimy życie naszych żołnierzy, naszych ludzi. Odbudujemy mury, odzyskamy ziemię, a ludzi trzeba przede wszystkim chronić. Jeżeli dowództwo naszej armii wycofuje ludzi z pewnych punktów linii frontu, gdzie wróg ma największą przewagę militarną, w szczególności dotyczy to Lisiczańska, to znaczy to tylko jedno – powiedział Zełenski.

Ukraiński prezydent obiecał, że ukraińskie siły zbrojne odbiją Lisiczańsk i Donbas, gdy otrzymają nową, nowoczesną broń.

