Macy Gray: Zmiana kilku części ciała nie czyni cię kobietą

Amerykańska gwiazda była gościem w programie telewizyjnym "Piers Morgan Uncensored". Na antenie Macy Gray skomentowała kwestię udziału transseksualistów w zawodach sportowych i naraziła się na gniew swoich fanów.

Mocne słowa Gray ws. transseksualistów

Piosenkarka w rozmowie z dziennikarzem Pierems Morgananem sprzeciwia się udziałowi transseksualnych kobiet (osób, które urodził się mężczyznami), w zawodach sportowych dla kobiet.

– Tylko dlatego, że zmienisz kilka części ciała, nie czyni cię kobietą, przykro mi – wprost stwierdziła Gray. Jednocześnie artystka przyznała, że zdaje sobie sprawę, że ludzie "znienawidzą ją za te słowa, ale to jest fakt".

– Jeśli chcesz żebym mówiła o tobie "ona", zrobię to, bo tego chcesz, ale to nie sprawi, że będziesz kobietą. To, że będę mówić o tobie "ona" i operacja – dodała.

Kiedy dziennikarz zwrócił uwagę, że osoby publiczne boją się wypowiadać na temat tego "kto jest kobietą", piosenkarka zgodziła się z nim. – Wiem. Ja bym powiedziała, że to człowiek z piersiami. Może zacznijmy od tego. I z pochwą – dodała Gray.

Wypowiedź artystki spotkała się z falą krytycznych komentarzy, a wielu fanów Gray określiło ją jako "homofobkę".