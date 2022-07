Dane miliarda Chińczyków. To może być największy wyciek w historii

W poście, który pojawił się na hakerskim forum dyskusyjnym Breach Forums w ubiegłym tygodniu, haker o pseudonimie ChinaDan zaoferował sprzedaż prawie 24 terabajtów danych zawierających poufne informacje o miliardzie obywateli Chin za 10 bitcoinów, czyli około 200 tys. dolarów.

Dane rzekomo zawierają informacje z bazy danych policji w Szanghaju, w tym imiona i nazwiska, daty urodzenia, numery dowodów osobistych, numery telefonów, a nawet rejestrów kryminalnych.

Agencja Associated Press dotarła do próbki skradzionych danych. Zawierała ona m.in. informacje o osobach nieletnich. Dziennikarzom trudno jednak zweryfikować autentyczność tych danych, a szanghajską policja nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

Oferta hakera wywołała ogromną dyskusję na chińskich platformach społecznościowych, takich jak Weibo, ale od tego czasu cenzorzy zaczęli blokować wyszukiwanie słów kluczowych dla „wycieku danych z Szanghaju”.



Kendra Schaefer, badaczka z firmy konsultingowej Trivium China zajmującej się m.in. analizą chińskiej polityki, napisała na Twitterze, że "trudno jest przeanalizować prawdę z tzw. plotkarskiego młyna, ale można potwierdzić, że plik istnieje".



Według Michaela Gazeleya, dyrektora zarządzającego w firmie Network Box z siedzibą w Hongkongu, takie wycieki danych są dość powszechne. W tej chwili w Dark Webie znajduje się około 12 miliardów zhakowanych kont. To więcej niż całkowita liczba ludzi na świecie — podkreślił ekspert.



Jeśli wyciek zostanie oficjalnie potwierdzony przez chińskie władze, to będzie można uznać go za największy tego typu incydent w historii.