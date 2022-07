Pekin: Władze ChRL chcą przedłużenia umowy o mianowaniu biskupów

Komentarz rzecznika chińskiego MSZ to odpowiedź na prośbę o ustosunkowanie się do słów Ojca Świętego z wywiadu dla agencji Reuters.

Słowa papieża

Agencja AFP przypomniała wypowiedź Franciszka, który przyznał, że skoordynowane mianowanie biskupów w Chinach, przewidziane w porozumieniu między obiema stronami, postępuje powoli. – Wynika to również z problemów z koordynacją w Chinach. Ale porozumienie jest dobre i mam nadzieję, że w październiku uda się je odnowić – stwierdził Ojciec Święty. Agencja AFP zapytała, czy Chiny również mają plan odnowienia tego porozumienia? Jeśli tak, to czy Chiny planują rewizję niektórych warunków? Czy pełna treść umowy zostanie ujawniona?

Na tak postawioną kwestię Zhao Lijian odpowiedział: „Od czasu podpisania porozumienia tymczasowego między Chinami a Watykanem w sprawie mianowania biskupów, dzięki wysiłkom obu stron, porozumienie było realizowane pomyślnie. Obie strony będą kontynuować powiązane prace zgodnie z uzgodnionym programem”.

Chiny wobec Watykanu

Stosunki między Watykanem a ChRL zostały zerwane w 1951 r. a w kolejnych latach Kościół w rządzonym przez komunistów „Kraju Środka” doznawał niezwykle brutalnych prześladowań. Władze więziły księży katolickich, burzyły miejsca kultu, usiłując od 1957 przez Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich kontrolować w pełni działania Kościoła i dążąc do jego oderwania od Rzymu.

W 2018 r. Watykan i ChRL podpisały tymczasowe porozumienie, w którym Watykan zgodził się, by biskupów w Chinach kontynentalnych powoływać spośród kandydatów wytypowanych przez PSKCh. Pekin dąży też do zerwania przez Watykan relacji z Tajwanem. Stolica Apostolska przeniosła w 1951 roku siedzibę nuncjatury z Pekinu do Tajpei i jest obecnie jedynym państwem europejskim utrzymującym stosunki dyplomatyczne z tą - według Pekinu – „zbuntowaną prowincją ChRL”.

Czytaj też:

Wizyta papieża w Moskwie? Rzecznik Kremla zabrał głosCzytaj też:

"Wielki dar dla Kościoła". Kardynał Reinhard Marx o diakonacie kobietCzytaj też:

"Desiderio Desideravi". List apostolski papieża Franciszka na temat liturgii