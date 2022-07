Media: Kilku obcokrajowców zatrzymanych w Iranie. Wśród nich Polak

O incydencie poinformowała Agencja Reutera. W grupie mężczyzn ma być m.in. brytyjski dyplomata, mąż austriackiej attache kulturalnej, a także profesor toruńskiego UMK. Doniesieniom zaprzeczył jednak rzecznik MSZ Wielkiej Brytanii.

Obcokrajowcy zatrzymani w Iranie?

Irańska Gwardia Rewolucyjna zatrzymała kilku obcokrajowców, w tym drugiego najwyższego rangą przedstawiciela Wielkiej Brytanii w Teheranie, za rzekome działania szpiegowskie – podała agencja Reutera.

Agencja powołała się na informacje irańskiej telewizji państwowej. Nie wskazano, kiedy konkretnie miało dość do zatrzymania, oraz czy obcokrajowcy nadal przebywają w areszcie.

Przyczyną zatrzymania miało być pobieranie próbek gleby w strefach zastrzeżonych. Chodzi o próbki ziemi na pustyni, na której wcześniej przeprowadzane były ćwiczenia Gwardii Rewolucyjnej w zakresie testów rakietowych.

Irańska telewizja wyemitowała nagranie z brytyjskim dyplomatą Gilesem Whitakerem, który miał pobierać próbki gleby.

Wielka Brytania zabiera głos

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii, stwierdził jednak, że „doniesienia o aresztowaniu brytyjskiego dyplomaty w Iranie są całkowicie fałszywe”. Samuel Heath, rzecznik Wielkiej Brytanii w USA napisał w mediach społecznościowych: „Whitaker nie jest już nawet na służbie w Iranie”.

Wśród zatrzymanych zidentyfikowano również męża austriackiej attache kulturalnej w Iranie.

Polak szpiegiem?

Na nagraniu filmowym pokazano również trzecią osobę, identyfikując ją jako Macieja Walczaka, profesora uniwersyteckiego w Polsce, który według informacji irańskiej TV odwiedzał Iran jako turysta.

Nagranie z irańskiej telewizji ma przestawiać Walczaka, który razem z trzema kolegami zbierał próbki ziemi w innym rejonie Iranu w ramach programu wymiany naukowej.

„Wygląda na grubą prowokację”

Specjalizujący się w kwestiach dot. Bliskiego Wschodu dziennikarz Witold Repetowicz napisał, że wśród zatrzymanych jest kilku naukowców z toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

„Jako jeden z dowodów na szpiegowską działalność, która miała polegać na zbieraniu próbek geologicznych w pobliżu terenu ćwiczeń rakietowych Sepah, pokazano korespondencję z WhatsAppa »z kobietą o imieniu Patrycja« prowadzoną z »zakazanego terytorium«, przy czym w tej korespondencji (po polsku) są same bzdety. Wygląda na grubą prowokację, za którą mogą stać Rosjanie i ich intrygi w walkach frakcyjnych w Iranie” – skomentował.

„Dziwi mnie że Irańczycy tak szybko ujawnili dane osobowe zatrzymanych. To skomplikuje kwestię całą sprawę. Ale może o to chodziło. Warto pamiętać, że całkiem niedawno była pierwsza od lat wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych w Iranie. A tu takie bum” – napisał w jednym z kolejnych postów na Twitterze.

„Brytyjczycy zaprzeczają by ich dyplomata był zatrzymany w Iranie. Ponadto Irańczycy nie podali kiedy ten incydent miał mieć miejsce. Jeżeli to nie jest świeża sprawa to rodzi to pytanie po co puścili to info akurat teraz. A są sygnały załamania rozmów w Dosze” – dodał w kolejnym.

