Orędzie Putina przesunięte na jesień? "Nie można tego wykluczyć"

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow został zapytany przez dziennikarzy o termin corocznego orędzia prezydenta Władimira Putina.

Pieskow potwierdził, że możliwe jest, że odbędzie się ono dopiero jesienią. – Nie można tego wykluczyć – stwierdził rzecznik.

Orędzie przed Zgromadzenie Federalnym

W 2021 roku orędzie głowy państwa przed członkami parlamentu i zaproszonymi gośćmi odbyło się w połowie kwietnia, a jego głównym tematem były działania władz na rzecz podniesienia poziomu życia obywateli.

Mówiąc o polityce zagranicznej Putin podkreślił wówczas, że Rosja będzie twardo bronić swoich interesów przed państwami, które chcą narzucić jej swoją wolę.

Jednocześnie prezydent zapewnił wówczas, że Moskwa chce "prowadzić pokojową politykę i pragnie rozwijać poprawne stosunki nawet z państwami, które mają do niej negatywne nastawienie" – podawał Ośrodek Studiów Wschodnich. Jak zwracali uwagę analitycy już wtedy Putin ostrzegał, że organizatorzy jakichkolwiek prowokacji zagrażających bezpieczeństwu Rosji "pożałują tak, jak dotychczas nigdy nie żałowali".

– Liczę jednak, że nikomu nie przyjdzie do głowy przekroczenie tzw. czerwonej linii. Przy czym to my będziemy decydowali, gdzie ona przechodzi – w zależności od konkretnej sytuacji – mówił rosyjski prezydent.