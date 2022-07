Boris Johnson rezygnuje ze stanowiska. "Wola Partii Konserwatywnej jest jasna"

Jak podkreślił szef brytyjskiego rządu, proces wybory nowego lidera partii i nowego premiera powinien zacząć się niezwłocznie. Więcej informacji na ten temat ma zostać przekazana opinii publicznej w przyszłym tygodniu.

Jednocześnie Boris Johnson poinformował, że do momentu wybory nowego lidera, będzie pełnił stanowisko premiera. Polityk zapewnił także, że udzieli nowemu premierowi pełnego wsparcia.

Johnson dziękuje współpracownikom i rodzinie

W trakcie wystąpienia przed siedzibą premiera przy Downing Street 10, Johnson dziękował współpracownikom i podkreślił, że "jest dumny z osiągnięć rządu", na czele którego stał.

Polityk podziękował też wyborców, którzy w 2019 roku zagłosowali na Partię Konserwatywną, w tym – jak podkreślił – osobom, które po raz pierwszy oddały głos na to ugrupowanie, zapewniając mu najlepszy wynik od ponad 20 lat.

– Powód dla którego tak walczyłem, aby dalej pełnić mandat premiera, to nie tylko to, że tak chciałem, ale także to, że czułem, że mam takie zadanie, taki obowiązek wobec wyborców – mówił Johnson.

W swoim wystąpieniu polityk podziękował także swojej rodzinie, w tym żonie Carrie Johnson.