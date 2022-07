"Rosja jeszcze niczego na poważnie nie zaczęła". Pieskow tłumaczy słowa Putina

Wyjaśnił, że potencjał Rosji jest tak duży, że do tej pory tylko niewielka jego część została wykorzystana w czasie "specjalnej operacji wojskowej", jak Moskwa nazywa inwazję na Ukrainę.

W czwartek podczas spotkania z liderami frakcji rosyjskiej Dumy Państwowej Władimir Putin stwierdził, że "Rosja jeszcze niczego na poważnie nie zaczęła" na Ukrainie.

– Dziś słyszymy, że chcą nas pokonać na polu bitwy. No cóż mogę powiedzieć? Niech spróbują. Dużo już słyszeliśmy, że Zachód chce z nami walczyć do ostatniego Ukraińca. To tragedia dla Ukraińców, ale każdy powinien wiedzieć, że w zasadzie nie zaczęliśmy jeszcze niczego poważnie – oświadczył Putin, cytowany w czwartek przez agencję RIA Novosti.

Kreml: Zachód tylko zwiększa cierpienie Ukraińców

Pieskow pytany o te słowa odpowiedział, że rosyjski prezydent odniósł się do oświadczeń płynących z Zachodu o tym, że Ukrainę trzeba wesprzeć i pokonać Rosję na polu bitwy. – Wszystkie te wypowiedzi ludzi Zachodu są absurdalne i tylko zwiększają cierpienie narodu ukraińskiego – powiedział rzecznik Kremla, którego cytuje w piątek agencja TASS.

Ukraińcy bronią się przed Rosjanami od 24 lutego, kiedy Putin wydał rozkaz do ataku, rozpętując największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

Moskwa domaga się od Kijowa "demilitaryzacji i denazyfikacji" Ukrainy, a za informowanie o sytuacji na froncie nie tak, jak życzy sobie Kreml (np. podawanie prawdy o zabitych żołnierzach rosyjskich), grozi nawet do 15 lat więzienia.



Rozbiór Ukrainy. Rosja chce zagarnąć Donbas

Po nieudanej próbie zdobycia Kijowa na początku wojny, siły rosyjskie skoncentrowały się na przejęciu pełnej kontroli nad obwodami ługańskim i donieckim, które razem tworzą region nazywany Donbasem. Jego część była już kontrolowana przez wspieranych przez Moskwę separatystów, zanim Putin rozkazał swoim oddziałom zaatakować całą Ukrainę.



Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski przyznał, że sytuacja na froncie jest trudna i że codziennie ginie od 60 do 100 ukraińskich żołnierzy.