Putin pod rosnącą presją. "Zły stan zdrowia zmusza go do przyspieszenia wojny"

Były amerykański dyplomata Kurt Volker mówi, że pogarszający się stan zdrowia Władimira Putina zmusza go do przyspieszenia działań wojennych na Ukrainie. Powodem ma być jego „osobista spuścizna”. Informacje o pogarszającym się zdrowiu prezydenta Rosji od dawna pojawiają się w przestrzeni medialnej.

Faktycznie, Rosja w ostatnich tygodniach poczyniła znaczne postępy - rosyjskim żołnierzom udało się przejąć kontrolę nad prowincją Ługańską, a teraz zbliżają się do Doniecka.

– Z powodu presji wewnętrznej i złego stanu zdrowia Putin prowadzi wojnę – mówi Volker. Były dyplomata podkreślił, że nie zgadza się z głosami, że w najbliższym czasie nie zobaczymy końca Putina. – Wiele wskazuje na to, że jest w złym stanie. Innym powodem, dla którego tak mocno stara się ukraść te terytoria z Ukrainy, jest to, że chce, aby było to częścią jego osobistego dziedzictwa – ocenia.

Putin pod presją

Dalej Volker stwierdził, że na Putina narasta wewnętrzna presja spowodowana przeciągającymi się działaniami wewnętrznymi, sankcjami i działaniami Zachodu. Jego zdaniem z tych wszystkich powodów "w Rosji coś może pęknąć".

– I nie powinniśmy się tego bać. Powinniśmy wywierać presję na Rosję – dodaje.

Jego zdaniem biorąc pod uwagę zbrodnie jakich się dopuścili rosyjscy wojskowi, po wojnie nie będzie możliwa dalsza współpraca Zachodu z Puitnem a obecny reżim w Moskwie będzie musiał ustąpić.

Medialne spekulacje

Niedawno Kreml opublikował 12-minutowe nagranie spotkania rosyjskiego prezydenta Władimira Putina z ministrem obrony Siergiejem Szojgu, które dotyczyło wstrzymania szturmu na fabrykę Azowstal w Mariupolu. Widać na nim, jak Putin kurczowo trzyma się stołu, a jego kciuk od czasu do czasu drga.

Film odbił się szerokim echem we wszystkich światowych mediach. Zaczęto spekulować, że rosyjski prezydent może cierpieć na chorobę Parkinsona. Plotki dodatkowo podsyca fakt, że Kreml nie ujawnia stanu zdrowia Putina, co skłania dziennikarzy i komentatorów do analizowania każdego ruchu prezydenta pod kątem oznak słabości lub choroby.

Z kolei włoski dziennik "La Stampa" informował niedawno, że Władimir Putin przeszedł poważną operację. "La Stampa" w swoim artykule powołuje się na niesprecyzowane źródła. Dziennik przekonuje, że operację przeprowadzono w nocy, aby zapewnić maksimum dyskrecji.

