"Widzieliśmy, co robi Putin". Biden chwali CIA

Podczas piątkowego przemówienia w siedzibie CIA prezydent USA Joe Biden pochwalił pracę pracowników agencji za ich rolę w ocenie planów Władimira Putina przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Według Bidena działania CIA były "krytyczne dla zdolności USA do przekonania naszych sojuszników” co do intencji rosyjskiego prezydenta. Biden powiedział także, że praca urzędników wywiadu umożliwiła „ostrzeżenie świata”.

– Widzieliśmy, co robi [Władimir Putin - przyp. red.]. Widzieliśmy siły, które gromadził, plany, które snuł. Ujawnienie planu działania Putina zrobiło gigantyczną dziurę w jego pozorowanych ruchach i zdyskredytowało jego kłamstwa na temat tego, co robiliśmy na Ukrainie – powiedział Biden.

Amerykański przywódca powiedział, że informacje wywiadowcze na temat Putina pomogły utrzymać państwa NATO w jedności w wysiłkach na rzecz zachowania autonomii Ukrainy i odparcia inwazji Rosji.

– A tak przy okazji, spędziłem ponad 135 godzin, robiąc to prawie codziennie [rozmawiając z przywódcami państw sojuszniczych - przyp. red.], ponieważ Putin liczył na możliwość rozbicia NATO i złamania naszej determinacji – dodał Biden.

Amerykańska pomoc

Świat zachodni, choć w niejednakowym stopniu, to jednak wspiera Ukrainę w jej wojennym wysiłku. Niedawno przedstawiciel administracji prezydenta Joe Bidena poinformował, że USA dostarczą Ukrainie cztery kolejne systemy rakietowe wysokiej mobilności (HIMARS) w ramach najnowszego pakietu pomocy w zakresie bezpieczeństwa.

Najnowszy pakiet jest wyceniany na 400 milionów dolarów i pochodzi wyłącznie z funduszy Presidential Drawdown Authority, co oznacza, że Stany Zjednoczone wysyłają broń bezpośrednio z krajowych zapasów broni.

Najnowszy pakiet pomocy zawiera cztery dodatkowe HIMARSy i dodatkową amunicję do tych systemów; trzy pojazdy taktyczne do „odzyskiwania sprzętu, wspierania ukraińskich wysiłków naprawczych, uzupełniania zapasów w trakcie trwania bitwy”; 1000 sztuk amunicji artyleryjskiej 155 mm; amunicję burzącą; licznikowe systemy baterii oraz części zamienne i inny sprzęt.

Czytaj też:

USA: Nowe rozporządzenie ws. aborcji. "Biden ugiął się przed skrajnym lobby"Czytaj też:

Cejrowski o wojnie na Ukrainie okiem Amerykanów