Świat bez klamek. Tylko nie mów o Rowling

Do tego stopnia, że nie wolno nawet o niej wspominać. Do takiej sytuacji doszło podczas wydarzenia prasowego w studiu filmowym Warner Bros, gdzie ludzie mogą oglądać wystawę o filmach z „Harrym Potterem”. Kiedy reporter Sky News dopytywał aktora Toma Feltona, czy nie jest dziwne, że w takich wydarzeniach nie bierze już udziału twórczyni Pottera, firma PR poprosiła o pominięcie odpowiedzi na to pytanie. A potem przekazano informację, że Rowling nie jest w żaden sposób powiązana z Warner Bros.