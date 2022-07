Wielka Brytania: Kolejni chętni do objęcia schedy po Johnsonie

O fotel szefa brytyjskiej Partii Konserwatywnej zawalczą minister transportu Grant Shapps i Nadhim Zahawi, minister finansów. Wcześniej swoje kandydatury przedstawili byli ministrowie zdrowia: Jeremy Hunt oraz Sajid Javid. Dodatkowo chęć kandydowania do funkcji ogłosili już były minister finansów Rishi Sunak, szef komisji spraw zagranicznych w Izbie Gmin Tom Tugendhat, prokurator generalna Anglii i Walii Suella Braverman i była wiceminister ds. równych szans Kemi Badenoch.

Jako potencjalnych kandydatów wymienia się szefową brytyjskiej dyplomacji Liz Truss oraz byłą wiceminister obrony Penny Mordaunt.

Tymczasem jeden z faworytów, szef resortu obrony Ben Wallace ogłosił, że nie będzie ubiegał się o fotel premiera Wielkiej Brytanii.

Boris Johnson rezygnuje ze stanowiska

Wolą Partii Konserwatywnej jest teraz wyznaczenie nowego lidera, a co za tym idzie nowego premiera – mówił w czwartek premier Boris Johnson, informując o rezygnacji ze stanowiska. Jak podkreślił szef brytyjskiego rządu, proces wyboru nowego lidera partii i nowego premiera powinien zacząć się niezwłocznie. Więcej informacji na ten temat ma zostać przekazane opinii publicznej w przyszłym tygodniu.

Jednocześnie Boris Johnson poinformował, że do momentu wyboru nowego lidera, będzie pełnił stanowisko premiera. Polityk zapewnił także, że udzieli nowemu liderowi partii i premierowi pełnego wsparcia.

Kryzys, który doprowadził do rezygnacji Johnsona, rozpoczął się we wtorek, po dramatycznych rezygnacjach kanclerza Rishi Sunaka i sekretarza zdrowia Sajida Javida. W oświadczeniu o rezygnacji po pytaniach premiera Javid powiedział, że "balansowanie na linie między lojalnością a uczciwością" stało się "niemożliwe w ostatnich miesiącach". Dodał: – W pewnym momencie trzeba dojść do wniosku, że wystarczy. Wierzę, że to ten moment.