Austria: Delegacja episkopatu wybiera się z wizytą solidarności na Ukrainę

Nazajutrz goście z Austrii wyjadą do Lwowa. W skład delegacji wchodzą jeszcze biskup Grazu Wilhelm Krautwaschl i ks. Jurij Kolasa – wikariusz generalny ordynariatu dla katolików obrządku wschodniego w Austrii.

Wizyta biskupów

W Przemyślu obaj hierarchowie spotkają się m.in. z arcybiskupem większym kijowsko-halickim Światosławem Szewczukiem, który przewodniczy obradom synodalnym. Przewiduje się, że abp Lackner wygłosi krótkie przemówienie do zgromadzonych władyków.

Program pobytu we Lwowie 12 bm. obejmuje spotkania delegacji z łacińskim arcybiskupem tego miasta Mieczysławem Mokrzyckim i przedstawicielami Kościoła prawosławnego, a także z gubernatorem obwodu lwowskiego Maksymem Kożyckim i burmistrzem miasta Andrijem Sadowym. Obaj biskupi austriaccy wezmą także udział w Boskiej Liturgii we lwowskiej cerkwi garnizonowej. Odwiedzą też kościelne placówki pomocy ofiarom wojny, m.in. ośrodki prowadzone przez oddział Caritas Spes przy łacińskiej parafii św. Jana Pawła II i przez greckokatolicką Caritas i kościół „Dom Miłosierdzia” dla uchodźców.

Swoją podróż solidarności na Ukrainę episkopat austriacki zapowiedział już oświadczeniu z 22 czerwca na zebraniu plenarnym w Mariazell. Wezwali również do dalszego udzielania pomocy i okazywania solidarności ze wszystkimi ludźmi cierpiącymi wskutek wojny na Ukrainie i z uchodźcami. Podkreślili, że „są tam łamane najbardziej podstawowe prawa człowieka do życia i godności, a końca tych okrucieństw wciąż nie widać”. Zapewnili Ukraińców, że „zarówno my, biskupi, jak i wielu mieszkańców Austrii, cierpimy wraz z Wami, nosimy Was w swoich sercach, modlimy się za Was i jesteśmy po Waszej stronie!”. Przypomnieli ponadto, że choć gotowość pomocy ze strony Austriaków jest nadal duża, to jednak nie jest ona czymś oczywistym i „dlatego musimy w dalszym ciągu mieć swoje serca i domy otwarte dla wszystkich ofiar tej nieludzkiej przemocy”.

Oświadczenie biskupów wzywa również do stworzenia „perspektyw nadziei” dla Ukrainy. W tym kontekście wraz z biskupami z całej Europy poparli oni polityczne zamiary otwarcia Ukrainie drogi do członkostwa w Unii Europejskiej. Podczas wieczornego nabożeństwa w bazylice Mariazell uczestnicy obrad modlili się razem z uchodźcami z Ukrainy w intencji pokoju dla ogarniętego wojną kraju.

Zaproszenie ze strony Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego przekazał na początku czerwca podczas wizyty w Salzburgu biskup kurii kijowsko-halickiej Stepan Sus.

