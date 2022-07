Marine Le Pen: Sankcje bardziej karzą Francuzów niż Rosję

W niedzielę liderka Zjednoczenia Narodowego komentowała na antenie francuskiej telewizji BFMTV kwestię rekordowej inflacji, z jaką zmagają się Francuzi.

Jak podkreślała Marine Le Pen, sankcje nakładane przez Unię Europejską na Moskwę pogarszają tylko sytuację Francji, która w efekcie płaci więcej za surowce. Polityk stwierdziła, że w konsekwencji sankcje karzą bardziej Francuzów niż Rosję.

Najwyższa inflacja od 37 lat

Jak wskazują dane z ostatnich miesięcy, Francja mierzy się obecnie z najwyższą inflacją od września 1985 roku.

W kwietniu inflacja wyniosła 4,8 proc., w maju 5,2 proc. w ujęciu rok do roku – wskazywał Narodowy Instytut Statystyczny (INSEE). Z wstępnych szacunków za czerwiec wynika natomiast, że w w tym miesiącu inflacja we Francji wzrosła do 5,8 proc. rok do roku.

Według Narodowego Instytutu Statystycznego inflacja napędzana jest wzrostem cen energii i żywności.

Sankcje wobec Moskwy

Jak przypomina Rada Europejska od momentu uznania przez Rosję 21 lutego 2022 r. niekontrolowanych przez rząd obszarów w obwodzie donieckim i ługańskim w Ukrainie oraz rozpoczęcia przez Rosję 24 lutego 2022 r. niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej inwazji na Ukrainę Unia Europesjak nałożyła na Rosję szereg nowych sankcji.

W czerwcu 2022 r. Rada przyjęła szósty pakiet sankcji, zakazując m.in. zakupu, importu lub transferu ropy naftowej i niektórych produktów ropopochodnych z Rosji do UE. Zakaz ten zacznie obowiązywać w ciągu 6 miesięcy w przypadku ropy i w ciągu 8 miesięcy w przypadku rafinowanych produktów ropopochodnych.

Tymczasowe odstępstwo będzie dotyczyć ropy naftowej importowanej rurociągiem do państw UE, które z powodu położenia geograficznego są szczególnie uzależnione od dostaw z Rosji i nie mają innych realnych opcji – podaje RE.

