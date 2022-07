Poroszenko: Patriarcha Cyryla jest zbrodniarzem

Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zwrócił się bezpośrednio do zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP), podczas pobytu w doszczętnie zrujnowanej przez Rosjan wiosce na południu kraju.

"Wobec waszej kliki winny być wprowadzone na całym świecie sankcje"

W swoim przesłaniu polityk zarzucił duchownemu m.in. udział w niszczeniu świątyń na Ukrainie.

– To z waszym błogosławieństwem to właśnie robią (wojska rosyjskie - red.) z cerkwiami i kościołami, z domami Bożymi, w których ludzie modlili się do Pana – oświadczył były szef państwa na tle całkowicie zburzonej i zdewastowanej świątyni. Zwrócił uwagę, że w całej wsi, do której przybył, nie pozostał ani jeden człowiek, gdyż "wszystkie obiekty zrujnowali zbrodniarze, których to wy błogosławicie, aby zabijali Ukraińców".

Wobec waszej kliki winny być wprowadzone na całym świecie sankcje a wy macie ponieść odpowiedzialność, zanim odpowiecie za to przed Bogiem, żeby również tu, na ziemi czekał was sąd – mówił Poroszenko.

Poroszenko o przeciwnatarciu wojsk ukraińskich

Podczas pobytu na froncie polityk przekazał obrońcom wyposażenie wojskowe m.in. sprzęt do łączności, system komunikacji satelitarnej – Starlinks, prądnice dieslowe i mundury letnie. – Nie ujawniamy, gdzie to jest, ale robimy wszystko, aby jak najlepiej wyposażyć tych, którzy, zgodnie z rozkazem, wkrótce przejdą do przeciwnatarcia – stwierdził Poroszenko.

Zaznaczył, że uzgodniono, iż trzeba uzbroić wojsko w drony. – Musimy znaleźć i dostarczyć środki walki radioelektronicznej, w tym przeciw rosyjskim "Orłanom" (wielofunkcyjny zestaw bezzałogowy do śledzenia obiektów na dużej przestrzeni i lokalnych w trudnodostępnych miejscach - red.) i drony w celu lepszej koordynacji współdziałania z artylerią i środki przeciw rakietom – tłumaczył polityk.

– Wszystko to ma służyć temu, aby artyleria i najnowsze systemy dronów ściśle ze sobą współpracujące miały wystarczająco wiele amunicji, ale też informacji, dokąd mają strzelać i niszczyć wroga – wyjaśnił były prezydent.

Poparcie Cyryla wobec rosyjskich zbrodni

Już wcześniej – 26 kwietnia wezwał on przywódców światowych i rząd ukraiński do wprowadzenia sankcji przeciw Rosyjskiemu Koścołowi Prawosławnemu i jego zwierzchnikowi, patriarsze Cyrylowi za współudział w agresji rosyjskiej.

Zwrócił uwagę, że "w toku obecnej wojny RKP dał się poznać jako organizacja, uczestnicząca bezpośrednio udział w zbrodniach wojennych i w ludobójstwie Ukraińców razem z politykami putinowskimi i zbrodniarzami wojennymi". Cyryl wielokrotnie popierał zbrodnie Rosji przeciw naszemu państwu, "błogosławiąc" publicznie agresora – przypomniał Poroszenko.

Polityk zaapelował o zastosowanie sankcji wobec RKP jako organizacji wspierającej terroryzm i współsprawcy ludobójstwa, jak również przeciw głowie Tego Kościoła i innych przedstawicieli jego kierownictwa. – Są wszelkie podstawy do zajęcia zagranicznego majątku i rachunków RKP i jego przywódców oraz do zrewidowania mechanizmu wykorzystania ich do pokrycia wydatków związanych z odbudową Ukrainy. I należy to zrobić natychmiast – podkreślił kilka miesięcy temu piąty prezydent Ukrainy.

