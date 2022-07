USA: Nie żyje pierwsza żona prezydenta Donalda Trumpa

Zgodnie z oświadczeniem policji, funkcjonariusze otrzymali telefon z numeru alarmowego 911 w sprawie "osoby potrzebującej pomocy”. Po przybyciu na miejsce zaleźli "73-letnią nieprzytomną i nie reagującą kobietę”. W wydanym w czwartek oświadczeniu Departament Policji w Nowym Jorku przekazał, że "nie wydaje się, aby miało miejsce jakiekolwiek przestępstwo” związane ze śmiercią Ivany Trump.

Jak poinformowali policjanci, przybyła na miejsce załoga pogotowia ratunkowego stwierdziła śmierć byłej żony prezydenta Trumpa na miejscu i dodała, że lekarz sądowy określi przyczynę śmierci. Ivana Trump była matką Donalda Jr., Ivanki i Erica Trumpów.

Trump żegna Ivanę

"Jestem bardzo zasmucony, podobnie jak wszyscy ci, którzy ją kochali, a jest ich wielu, że Ivana Trump zmarła w swoim domu w Nowym Jorku. Była cudowną, piękną i niesamowitą kobietą, która prowadziła wspaniałe i inspirujące życie. Jej dumą i radością była trójka jej dzieci, Donald Jr., Ivanka i Eric. Była z nich tak dumna, jak my wszyscy byliśmy dumni z niej. Spoczywaj w pokoju, Ivana!" – napisał w mediach społecznościowych były prezydent Stanów Zjednoczonych.

Wychowana w komunistycznej Czechosłowacji Ivana Trump współpracowała z Donaldem Trumpem przy niektórych z jego najważniejszych projektów na rynku nieruchomości. Oboje rozwiedli się w 1992 roku w następstwie jego romansu z Marlą Maples, która później została drugą żoną Donalda Trumpa i matką ich córki, Tiffany.

W swojej książce "Trump: The Art of the Deal” Donald Trump określił Ivanę Trump jako "świetną menadżerkę” i opisał ją jako "wymagającą i bardzo konkurencyjną”. Postawił ją również na czele Zamku Trumpa w Atlantic City, zamiast zatrudniania zewnętrznego dyrektora generalnego.

W 2017 roku Trump w wywiadzie dla "CBS Sunday Morning” ujawniła, że odrzuciła ofertę byłego męża, by zostać ambasadorem Stanów Zjednoczonych w jej rodzinnych Czechach. Bizneswoman stwierdziła, że ważniejsze są dla niej "wolność” i "doskonałe życie”.

