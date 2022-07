Wojna na Ukrainie. Rosjanie zniszczyli polskiego "Kraba"

Jak dotąd Polska dostarczyła Ukrainie 18 armatohaubic 155 mm "Krab". Wszystko wskazuje na to, że jedna z nich została zniszczona przez Rosjan.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać wrak pojazdu bojowego zniszczonego przez rosyjską minę. Pod postem rozgorzała dyskusja, czy faktycznie są to pozostałości po polskim "Krabie". Jak dotąd nie udało sie ustalić ani miejsca ani czasu powstania wideo. Najprawdopodobniej pochodzi ono z rejonu Donbasu. Tam właśnie zostały wysłane polskie armatohaubice.

Jeden z internautów, analizujący wojnę na Ukrainie, napisał, że widoczny na nagraniu wrak to polski "Krab". Stwierdził też, że widoczny brak wieży, to najprawdopodobniej efekt zdetonowania przez Ukraińców materiałów wybuchowych wewnątrz pojazdu. Zrobiono to, aby wrak nie mógł zostać w żadnej mierze wykorzystany przez Rosjan.

"Kraby" w ukraińskiej armii

Na początku czerwca minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow poinformował, że polskie armatohaubice są gotowe do użycia przez ukraińskich żołnierzy.

Podczas swojej niedawnej wizyty w Kijowie, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak potwierdził, że Polska jest gotowa do przekazania kolejnych "Krabów".

– Na Ukrainie są Pioruny. Ale dostarczyliśmy także inną broń. Rozmawialiśmy dziś też o Krabach, które są wykorzystywane przez wojska ukraińskie. Wiemy doskonale, że na froncie artyleria ma zasadnicze znaczenie, stąd też nasze wsparcie. Jesteśmy w czołówce państw wspierających Ukrainę – powiedział minister obrony narodowej.

