MSZ ostrzega Polaków podróżujących do Wielkiej Brytanii

"Z uwagi na rekordowo wysokie temperatury, mogą występować problemy na lotniskach w UK. Przed planowaną podróżą zapoznaj się z ostrzeżeniami na stronach internetowych portów lotniczych i przewoźników" – czytamy w komunikacie opublikowanym na Twitterze polskiej ambasady w Londynie.

Służby konsularne informują, że istnieją alternatywne dla Londynu możliwości wylotu do Polski z innych lotnisk na terenie Wielkiej Brytanii, m.in. z Birmingham, Bristolu czy Manchesteru, zarówno dziś, jak i w kolejnych dniach. Na lotniska można dojechać autobusami.

Jak podaje BBC, wtorek może być najgorętszym dniem w historii Wielkiej Brytanii z temperaturą sięgającą 42 stopni Celsjusza. Kraj ma już za sobą najcieplejszą noc w historii — w niektórych miejscach termometry pokazywały 25 stopni, przekraczając poprzedni rekord odnotowany w sierpniu 1990 r. Brighton (23,9 °C).

Brytyjskie służby meteorologiczne wydały we wtorek ostrzeżenie o skrajnym upale, obejmujące znaczną część środkowej, północnej i południowo-wschodniej Anglii.

Ekstremalne temperatury spowodowały problemy nie tylko na lotniskach, ale również na kolei. Sekretarz ds. transportu Grant Shapps powiedział, że brytyjska sieć kolejowa nie radzi sobie z upałami i że tory mogą nagrzewać się do 60-70 stopni, co stwarza niebezpieczeństwowykolejenia pociągu. Dodał, że upłynie wiele lat zanim brytyjska kolej zostanie zmodernizowana i dostosowana do takich warunków pogodowych.

Upał na Wyspach zbiera już śmiertelne żniwo. Według BBC, co najmniej cztery osoby utonęły w rzekach i jeziorach, szukając ochłody.