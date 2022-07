USA: Inicjatywa matek sprzeciwia się propagandzie LGBTQ w filmach dla dzieci

Apel opublikowała strona IndieWire, zajmująca się oceną filmów amerykańskich.

Protest dotyczy zwłaszcza nowego filmu, znanego także w Polsce: „Thor: Miłość i grom” w reżyserii Nowozelandczyka pochodzenia żydowskiego – Taika Waititiego (Taika Davida Cohena).

Wzywając do bojkotu tego obrazu, którego premiera odbyła się 23 czerwca w Los Angeles, OMM zwraca się zwłaszcza do rodziców: „Potrzebujemy waszej pomocy, aby jak najwięcej ludzi było świadomych, że Studio Marvel (filia The Walt Disney Company) przemyca agendę LGBTQ. (…) Choć film zakwalifikowano jako PG-13 (to znaczy, że mogą go oglądać dzieci już od 13. roku życia), zawiera on wiele odniesień do LGBTQ, jest pełen eufemizmów a nawet są w nim sceny, których nie można bagatelizować”.

Biseksualna bogini i neutralność płciowa

Według „Mam” na liście „tematów homoseksualnych” w tym filmie znajdują się: „obcy charakter o imieniu Korg, który wspomina, że miał dwóch ojców i że miewał kontakty homoseksualne”, „biseksualna bogini Karl Valkyrie – Walkiria, która całuje ręce innej kobiety, zalecając się do niej”, „dziecko Asgardian, które tłumaczy, że nosi «neutralne płciowo imię»”. W grę wychodzi także „romantyczno-homoseksualne napięcie między Thorem a Star-Lordem”.

Odtwórczyni roli Walkirii aktorka Tessa Thomson w wywiadzie dla strony Yahoo przyznała, że „ukazanie biseksualności tej postaci było «wielkim tematem» naszych rozmów z reżyserem. I niezależnie od tego, czy znajdzie ona swoją miłość czy nie, w tym filmie jest ona wspaniałą postacią homoseksualną (a queer character), otwartą na znalezienie takiej miłości, którą uzna za sensowną”. Za ważne uznała pokazanie, że „ludzie nie są określeni przez swoją seksualność (…) i mogą stać się kimś innym”.

Akcja na szerszą skalę

Platforma IndieWire przypomniała, że OMM już wcześniej wzywała do bojkotowania kilku innych filmów propagujących LGBTQ, m.in. „Piękna i Bestia”, „Toy Story-4”, „Dr Strange w mulltiwersum obłędu” i „Buz Astral”.

Organizacja „Milion Mam” (One Million Moms) wraz z „Milionem Tatusiów” (One Million Dads) działa w ramach protestanckiego Amerykańskiego Stowarzyszenia Rodzin (AFA), powstałego w 1977 r. Członkowie tych stowarzyszeń sprzeciwiają się propagandzie LGBTQ, pornografii i aborcji.